Pilny Alert RCB dla dwóch województw! Poderwano polskie myśliwce

Rosyjski atak na Ukrainę. Polskie niebo pod nadzorem

Rosyjski atak za naszą wschodnią granicą ponowne zmusił polskie służby do postawienia wojska w stan gotowości. W związku z natężonymi działaniami militarnymi ze strony Federacji Rosyjskiej i atakami powietrznymi wymierzonymi w obiekty na Ukrainie, podjęto decyzję o poderwaniu polskich samolotów wojskowych.

O powadze sytuacji poinformowały służby państwowe w specjalnym komunikacie. W oficjalnej wiadomości opublikowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa napisano bezpośrednio:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.”

- fragment komunikatu z Alertu RCB

Do kogo trafiły ostrzeżenia? Lista powiatów i miast

Alert RCB został skierowany do odbiorców przebywających na terenie województw podkarpackiego oraz lubelskiego. Wiadomości tekstowe odebrali mieszkańcy wszystkich powiatów i większych miast w tych regionach.

W województwie podkarpackim komunikat wysłano do mieszkańców:

Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega,

powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego, krośnieńskiego i bieszczadzkiego.

Z kolei w województwie lubelskim ostrzeżenia odebrali mieszkańcy:

Lublina, Chełma, Zamościa oraz Białej Podlaskiej,

powiatów: puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego oraz lubartowskiego.

Służby apelują o zachowanie spokoju

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej ma na celu zabezpieczenie nieba i zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom. Mieszkańcy regionów przygranicznych mogą słyszeć wzmożony ruch maszyn wojskowych.

Służby podkreślają, że cała sytuacja jest na bieżąco analizowana, a obywatelom zaleca się śledzenie oficjalnych kanałów informacyjnych i stosowanie się do wydawanych zaleceń.