Pijany jak bela jechał ciężarówką. Pójdzie siedzieć na dwa lata?

Pijany jak bela jechał oplem. Co go zdradziło?

Kompletnym brakiem wyobraźni "wykazał" się kierowca ciężarówki, który postanowił prowadzić pojazd będąc kompletnie pijanym. Mężczyzna nie włączył świateł i jechał "wężykiem", co zwróciło uwagę funkcjonariuszy ze Służby Celno-Skarbowej. Błyskawicznie zatrzymali samochód ciężarowy i zabrali kluczyki ze stacyjki. Jak czytamy na stronie Izby Administracji Skarbowej, od zatrzymanego kierowcy było czuć alkohol, więc na miejsce została wezwana policja. - Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu przebadali kierowcę ciężarówki, obywatela Ukrainy, na obecność alkoholu. Wynik wykazał w jego organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą więzienia w wymiarze do 2 lat - czytamy na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

