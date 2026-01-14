Pijana matka urodziła dziecko z promilami. Wstrząsający poród i przerażające ustalenia

Noworodek z FAS. Lekarze mówią o nieodwracalnych skutkach

Do zdarzenia doszło 8 stycznia. 38-latka w 36. tygodniu ciąży trafiła do Szpitala Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim. Była kompletnie pijana, miała blisko trzy promile alkoholu w organizmie.

- Z uwagi na to, że kobieta miała blisko 3 promile alkoholu we krwi, co stanowiło bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia nienarodzonego dziecka, lekarz z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego zadecydował o natychmiastowym rozwiązaniu ciąży - poinformowała mł. asp. Aneta Brzykcy z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Kobieta urodziła przez cesarskie cięcie. Dziewczynka ważyła niespełna dwa kilogramy i otrzymała zaledwie pięć punktów w skali Apgar. Lekarze potwierdzili Alkoholowy Zespół Płodowy. W organizmie dziecka stwierdzono ponad półtora promila alkoholu.

– Mama zafundowała dziecku upośledzenie umysłowe – powiedział lek. med. Kazimierz Futyma w „Uwadze!” TVN.

Dziecko przebywa w inkubatorze i znajduje się pod ścisłą opieką medyczną. Jej matka również pozostaje pod opieką lekarzy.

Prokuratura prowadzi postępowanie za narażenie dziecka na utratę życia lub lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- Za popełnienie przestępstwa z artykułu 160§2 KK grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - podkreśla mł. asp. Aneta Brzykcy.

W sprawie przesłuchiwani są świadkowie.

To nie pierwszy raz, gdy urodziła pijane dziecko. Służby od lat miały problem z matką-alkoholiczką

Z ustaleń „Uwagi!” wynika, że kobieta od 13 lat zmaga się z alkoholizmem. Jej sześcioletni syn, również urodzony pod wpływem alkoholu, przebywa w ośrodku z poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi. Dwoje starszych dzieci odebrano jej w 2021 roku.

– Był problem, żeby z nią współpracować – mówił Łukasz Wojtaluk z GOPS w Werbkowicach.

Kobieta unikała kontaktu z kuratorem i asystentem rodziny, często zmieniała miejsce pobytu.

Rzeczniczka Praw Dziecka reaguje. Matka dziewczynki z innymi zarzutami

Sprawą zajęło się biuro Rzecznika Praw Dziecka.

– Picie alkoholu w ciąży to forma krzywdzenia dziecka – podkreśliła Joanna Repeć z biura Rzecznika Praw Dziecka.

Wobec kobiety toczą się też inne postępowania, m.in. za znęcanie się nad psem i nad matką partnera. Po opuszczeniu szpitala może usłyszeć zarzut spowodowania trwałej choroby córki.

Czym jest Alkoholowy Zespół Płodowy?

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) to najcięższa forma uszkodzeń, jakie mogą powstać u dziecka w wyniku picia alkoholu przez kobietę w ciąży. Alkohol przenika przez łożysko bez żadnych barier, dlatego organizm rozwijającego się płodu narażony jest na jego toksyczne działanie tak samo jak organizm matki – a często nawet silniej. FAS prowadzi do trwałych, nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym.

Konsekwencje FAS obejmują m.in. opóźnienie rozwoju intelektualnego, zaburzenia neurologiczne, problemy z pamięcią i koncentracją, trudności w nauce, a także charakterystyczne wady wyglądu twarzy i niską masę urodzeniową. Dzieci z FAS wymagają długotrwałej, specjalistycznej opieki, a skutki choroby towarzyszą im przez całe życie.

