Nowe hybrydy zasilą flotę MPK Lublin. Wiemy, kiedy wyjadą na ulice

Kiedy pierwsze autobusy hybrydowe dotrą do Lublina

Tabor MPK Lublin niebawem powiększy się o przegubowe maszyny wykorzystujące technologię hybrydową. Maszyny te cały czas przebywają w zakładach produkcyjnych, ale harmonogram ich transportu został już precyzyjnie określony. Pierwsze pięć egzemplarzy przyjedzie do stolicy województwa lubelskiego przed końcem marca, z kolei w kwietniu zrealizowana zostanie dostawa piętnastu pozostałych wozów.

Docelowo lokalny operator transportowy otrzyma dwadzieścia takich nowoczesnych maszyn, które błyskawicznie zostaną włączone do codziennego rozkładu jazdy. Pojazdy te znacznie usprawnią codzienne podróże mieszkańców do zakładów pracy i placówek oświatowych, odgrywając kluczową rolę w całym systemie komunikacji miejskiej.

Udogodnienia dla pasażerów w nowych hybrydach MPK Lublin

Konstrukcja debiutujących na ulicach pojazdów gwarantuje najwyższy poziom komfortu oraz pełną dostępność dla wszystkich grup podróżnych. Każda maszyna posiada całkowicie niską podłogę i jest dostosowana do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Wnętrze skrywa liczne systemy wspomagające, w tym wszechobecne kamery monitoringu, moduł dźwiękowego ogłaszania kolejnych stacji oraz przyciski do samodzielnego otwierania drzwi.

Podróżujący bez problemu zakupią wejściówki w wewnętrznych biletomatach, a o frekwencji poinformują specjalne czujniki mierzące liczbę osób wchodzących i wychodzących. W upalne dni ulgę przyniesie wydajna klimatyzacja, natomiast rozładowane smartfony zasilą wbudowane gniazda USB. Projektanci pomyśleli również o cyklistach, montując specjalne elementy umożliwiające bezpieczne przewiezienie jednośladu.

Pojemność każdego z tych potężnych wozów robi ogromne wrażenie, ponieważ jednorazowo do środka wejdzie maksymalnie stu dwudziestu pasażerów, z czego czterdziestu spędzi podróż w pozycji siedzącej.

Modernizacja floty MPK Lublin z unijnych środków

Pozyskanie świeżego sprzętu pozwala na systematyczne wycofywanie z eksploatacji najstarszych i najbardziej awaryjnych jednostek należących do lubelskiego przewoźnika. Dzięki takiej rotacji maszyn jakość usług przewozowych zauważalnie wzrośnie, a cały system miejskiej komunikacji zyska zdecydowanie nowocześniejszy charakter.

Zakup ten sfinansowano w dużej mierze z dotacji pozyskanych z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027, w obrębie projektu dotyczącego publicznego transportu zbiorowego. Łączna pula przyznanych na ten cel środków przekroczyła czterdzieści trzy miliony złotych, co znacząco odciążyło budżet miasta.

Wdrożenie napędów hybrydowych stanowi niezwykle ważny etap unowocześniania całej siatki połączeń na terenie Lublina. Tego rodzaju inwestycje sprawiają, że transport staje się znacznie bardziej przyjazny i dostępny dla wszystkich użytkowników lokalnych dróg.

