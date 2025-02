Ten 60-letni dworzec przechodzi do historii. W bufecie podawali kanapki z czarnym salcesonem

Namalował Matkę Boską i rozwścieczył Polaków

Wojciech Pietrasz jest absolwentem Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. Artysta studia skończył z wyróżnieniem, a jego prace od lat uważana są za oryginalne oraz oczywiście odważne. W ostatnim czasie światło dzienne ujrzało dzieło "Pieśń", które jako pierwsze wywołało aż takie oburzenie w sieci. Obraz przedstawia Matkę Boską Częstochowską, lecz w nieco innym wydaniu niż zazwyczaj. Artysta stworzył własną wizję - Maryja wygląda jak zwęglona, bowiem ma czarną twarz i dłonie, a oczy są intensywnie niebieskie. To bez wątpienia nietypowa interpretacja, która nie do końca przemawia do wiernych.

Ewidentne działanie szatana poprzez ludzi. Bluźnierstwo

Gdy artysta dotyka bluźnierczo uczuć religijnych, dotyka dna. Swojego. Już nie jest artystą

Jest straszny. To jest profanacja! - pisali internauci w sekcji komentarzy na Facebooku.

Co ciekawe, znalazły się także osoby, które podziwiają wyjątkowe podejście artysty, a obraz chętnie zakupiłyby do swojego domu.

Piękny i to spojrzenie pełne smutku i udręki, ale ten błękit oczu jest kolorem nadziei.

Podoba mi się. Budzi wiele emocji. I te oczy

Fascynujące, straszne i piękne jednocześnie. Moim zdaniem to uosobienie katolicyzmu - czytamy w sekcji komentarzy.

Artysta komentuje zdarzenie. "Nie spodziewałem się"

Wojciech Pietrasz był świadom, że obraz jest oryginalny, lecz nie spodziewał się, że wywoła tyle kontrowersji wśród Polaków. Jak zareagował i co sądzi o całej sytuacji?

Nie spodziewałem się tego, co się dzieje po opublikowaniu go na stronie Polishmastersofart. Za dużo zupełnie niepotrzebnego szumu wokół tego powstaje, jak rozumiem z powodu niezrozumienia i bardzo złej energii - mówił w rozmowie z portalem Fakt.pl.

