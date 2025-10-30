Memy na Wszystkich Świętych 2025. Tak Polacy żartują z 1 listopada

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-30 4:04

Choć 1 listopada to dzień zadumy i pamięci o bliskich zmarłych, internauci nie tracą poczucia humoru. Co roku w sieci pojawiają się setki memów związanych z obchodami Wszystkich Świętych. Ich autorzy nie chcą nikogo urazić - to raczej lekka dawka humoru, która pokazuje nasze codzienne przyzwyczajenia i drobne absurdy tego wyjątkowego dnia.

Lublin SE Google News

Wszystkich Świętych 2025

Dzień Wszystkich Świętych tradycyjnie kojarzy się z wizytą na grobach bliskich, zapaleniem zniczy oraz zadumą nad przemijaniem. Jednak w polskiej przestrzeni internetowej święto to ma również swoje lżejsze - by nie powiedzieć komiczne - oblicze. Z każdym rokiem przybywa bowiem memów, które wyławiają charakterystyczne sytuacje z cmentarzy: od modowych pokazów przy grobach, przez konkurencje na najdroższy znicz, po niespodziewane rodzinne spotkania.

Polecany artykuł:

Szokujące ceny zniczy! Na warszawskich cmentarzach nawet 200 zł za sztukę

Najlepsze memy na 1 listopada

Dlaczego akurat 1 listopada staje się tematem żartów w internecie? Z jednej strony mamy głęboko zakorzenioną tradycję - Polacy masowo odwiedzają cmentarze, przygotowując się wcześniej na tłumy, kolejki, walce o miejsce parkingowe i oświetlenie zniczy. Z drugiej strony w tych sytuacjach rodzi się mnóstwo obserwacji: "re­wia mody" na chodnikach cmentarzy, rodziny przysiadujące na grobach jak w pikniku czy taniec wózków dziecięcych między rzędami nagrobków.

W ten sposób święto nabiera dualnej funkcji: duchowej i społecznej, a internet przechwytuje tę drugą. Tym samym memy, które pojawiają się z okazji Wszystkich Świętych, odnoszą się do sytuacji dobrze każdemu znanych. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie najlepsze memy związane z dniem Wszystkich Świętych, które rozbawią do łez.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Memy na Wszystkich Świętych

Najlepsze memy na Wszystkich Świętych. Uśmiejesz się do łez
13 zdjęć

Memy na Wszystkich Świętych, choć z pozoru lekkie i rozrywkowe odsłaniają znacznie więcej niż tylko żartobliwy wymiar święta. Pokazują, jak współczesne społeczeństwo łączy tradycję z nowymi realiami i jak internet przerabia momenty zadumy w chwilę refleksji i uśmiechu. Warto pamiętać, że śmiech nie musi być lekceważeniem - może być formą wspólnego rozpoznania naszych codziennych paradoksów.

Wszystkich Świętych w PRL-u. Pamiętasz, jak obchodzono to święto?
Pytanie 1 z 10
Zaczniemy od łatwego. Jaką nazwę przyjęto dla Wszystkich Świętych, aby zmniejszyć religijny charakter tego dnia?
Tak wyglądał dzień Wszystkich Świętych po zmroku! Zaglądamy na bydgoskie Bielawy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MEMY