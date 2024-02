Masakra na DK-19! Audi wbiło się w ciężarówkę, auto jest zmiażdżone

QUIZ. Te przysłowia znają nawet dzieci, a Ty? My zaczynamy, ty kończysz! 8/10 to minimum

Koszmarny wypadek na drodze krajowej nr 19 w Międzyrzecu Podlaskim! 37-latek w audi uderzył z impetem w ciężarówkę

Ten wypadek samochodowy wyglądał naprawdę bardzo źle! To prawdziwy cud, że nikt nie zginął w wypadku, do którego doszło w piątek, 9 lutego na drodze krajowej nr 19 w Międzyrzecu Podlaskim! 37-latek kierujący audi uderzył z impetem w bok jadącej z naprzeciwka ciężarówki. Samochód dachował, został kompletnie zmiażdżony! "Do wypadku doszło w piątek przed godziną 4 rano na DK-19 w Międzyrzecu Podlaskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Audi 37-latek, na zaśnieżonej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem, uderzając w bok jadącego z przeciwka samochodu ciężarowego. Scanią kierował 35-latek" - pisze Policja na swojej stronie internetowej.

Kierowcy byli trzeźwi. "Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze"

35-letniemu kierowcy ciężarowej Scanii nic poważnego się nie stało. Jak podkreślają policjanci, obaj uczestniczący w wypadku kierowcy byli trzeźwi. "Prawdopodobną przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - dodają mundurowi i apelują o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. "Zima jest okresem szczególnie trudnym dla kierowców. Pojawiające się ujemne temperatury i opady powodują, że nawierzchnia jest śliska, co wymaga wzmożonej ostrożności. W takiej sytuacji łatwo wpaść w poślizg, bo droga hamowania się wydłuża przez co nie zawszę w porę jesteśmy w stanie zareagować. Dlatego warto zdjąć nogę z gazu i wziąć pod uwagę swoje bezpieczeństwo i innych" - przestrzegają policjanci, a najwiekszą przestrogą niech będą zdjęcia przedstawiające skutki tego dramatycznego wypadku.

