Małżeński dramat na Lubelszczyźnie. 29-latka może na dożywocie trafić za kraty

Do tego zdarzenia doszło w minioną sobotę w jednej z miejscowości w gminie Janów Podlaski. Po godzinie 22 dyżurny bialskiej komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze, podczas której ranny został mężczyzna. Policjanci udali się na miejsce. - Mieszkaniec gminy został raniony nożem podczas kłótni z żoną. Pokrzywdzony trafił do pod opiekę lekarzy natomiast 29-latka została zatrzymana do wyjaśnienia - informuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, oficer prasowa KMP Biała Podlaska.

W chwili zatrzymania kobieta była kompletnie pijana. Badanie wykazało ponad 3 promile alkoholu w jej organizmie. Kobieta została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Wobec 29-latki zastosowano tymczasowy areszt. Grozi jej nawet dożywocie za kratami.

