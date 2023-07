Lubelskie. Konar spadł na jadący samochód! Kierowca trafił do szpitala

Ukradł samochód, bo chciał pojechać do kościoła. Złodziej znalazł wytłumaczenie

Lubelskie: Konar spadł na samochód!

O szokującym zdarzeniu informuje Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie. Jak czytamy, w czwartek (13 lipca) na drodze przebiegającej przez miejscowość Siedliska doszło do groźnego wypadku. Na samochód osobowy spadł konar z drzewa. - Przednia szyba w skodzie została rozbita. 46-letni kierowca z obrażeniami został przewieziony do szpitala - przekazał Polskiej Agencji Prasowej dyżurny z KP PSP. Miejscowi strażacy mieli pełne ręce roboty, bowiem przez powiat przeszły groźne burze. Łącznie interweniowali 15 razy. - Większość zgłoszeń dotyczyło zalanych piwnic i posesji oraz połamanych gałęzi i konarów. Zgłoszenia pochodziły m.in. z pow. kraśnickiego i opolskiego - dodał dyżurny. W woj. lubelskim do godz. 22.00 obowiązuje alert pogodowy.

