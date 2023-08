QUIZ. Kultowe teksty, które zna każdy! Wiesz, z czyich ust padły? To trudniejsze niż myślisz

Do tego zdarzenia doszło w środę (9 sierpnia) przed godziną 13. - Jak ustalili policjanci w sadzie podczas zbioru wiśni 39-letnia kobieta najprawdopodobniej poślizgnęła się i upadła dostając się pod koło służącej do zbioru wiśni maszyny podpiętej do ciągnika - informuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka z KPP Świdnik.

Ciągnikiem kierowała 21-latka. Wiadomo, że obie kobiety były trzeźwe. 39-została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. - Apelujemy, aby podczas prac sezonowych zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy używane są maszyny rolnicze - przypomina oficer prasowy.

