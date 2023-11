Które miasteczka w woj. lubelskim są najbiedniejsze? Powstał nowy ranking

W PRL mówił tak każdy! Pamiętasz te zwroty? QUIZ tylko dla odważnych. 12 punktów to mistrzostwo

QUIZ z geografii. Te stolice najczęściej mylicie. Do pobicia nasz redakcyjny rekord 8 punktów. Kto nas przebije?

Zestawienie „Najbogatszych samorządów w 2022 r. Ranking dochodów per capita” zostało stworzone wzorem lat ubiegłych przez „Wspólnotę – pismo samorządu terytorialnego”. Powstało ono dzięki uwzględnieniu dochodów własnych i subwencji otrzymywanych przez poszczególne samorządy terytorialne, a następnie podzielone przez liczbę ludności zamieszkującą dany teren.

Lubelskie. Zuchwały złodziej ukradł auto ze stacji paliw. Właściciel zdębiał Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najbiedniejsze miasteczka w woj. lubelskim. Które samorządy znajdziemy w rankingu?

Przeglądając powyższy ranking można wyodrębnić między innymi zarówno najbogatsze, jak i najbiedniejsze miasteczka leżące na Lubelszczyźnie. W poniższej galerii znajdziecie 10 nazw miejscowości miejskich, w których zamożność per capita za 2022 rok była najmniejsza. Kliknijcie w zdjęcie, a następnie przesuwajcie w prawo kolejne slajdy, by sprawdzić, które miasteczka w woj. lubelskim można zaliczyć do grona najbiedniejszych.