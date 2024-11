Klienci płacą jej nawet 33 tys. zł. O tym zawodzie nie mówi się głośno!

Bardzo często jeżdżę po Polsce pociągiem. Łatwiej jest mi wsiąść w Pendolino i sobie pracować w czasie drogi. Ale że jestem gadułą, to przyciągam ludzi. Jako prawdziwa swatka, od razu chcę każdego łączyć. No i ludzie pytają, czy jestem w pracy, a ja mówię: "No tak, jestem swatką". I są w szoku. "Swatką? A co to jest?" - słyszę. Ludzie są bardzo ciekawi. Jak ktoś nie rozumie, to powie, że prowadzę burdel - opowiada Anna Guzior-Rutyna, kobieta.gazeta.pl.