Kamil i jego teściowa usłyszeli zarzuty. Szokujące nagranie z monitoringu

Do tych tragicznych wydarzeń doszło 30 lipca 2023 r. w Ostrowie Lubelskim. 61-letni Jan H., będący pod wpływem alkoholu, próbował wrócić do domu autostopem. Według prokuratury, Kamil W. – także nietrzeźwy – zaczął go zaczepiać, zdjął mu czapkę, kopnął ją, a następnie popchnął. 61-latek upadł i uderzył głową w krawężnik. Zmarł osiem dni później w szpitalu w Lublinie. Kamil W. został oskarżony o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć 61-latka. Grozi mu za to co najmniej pięć lat więzienia albo nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że usiłował pomóc pijanemu 61-latkowi, który stał przy jezdni i doszło do szarpaniny. Nie znał Jana H., nie miał do niego żadnych pretensji, nie zamierzał mu robić krzywdy.

Zarzuty dla teściowej

Zarzuty usłyszała także teściowa oskarżonego. Według śledczych, Anna B. sfałszowała wersję wydarzeń, wprowadzała w błąd dyspozytora pogotowia i policję oraz zleciła sformatowanie dysku z nagraniami monitoringu. Prokuratura twierdzi, że dopiero odzyskane nagranie potwierdziło rzeczywisty przebieg wydarzeń.

Kobieta nie przyznała się do winy, zaprzeczyła jakoby wprowadzała w błąd dyspozytora pogotowia i policję. Według prokuratora jednak jej wersja wydarzeń to nieudolna próba chronienia zięcia przed odpowiedzialnością karną. Kamil W. został aresztowany, jego teściowa odpowiada z wolnej stopy. Oboje nie byli wcześniej karani.

