Kazimierz Dolny: perła Lubelszczyzny idealna na weekend

Jesień to pora roku, która potrafi zachwycić swoim niesamowitym klimatem i bogactwem kolorów, obfitujących w złoto, żółć oraz czerwień. W naszym kraju jest wiele miejsc, w których o tej porze roku widoki są wręcz nie z tej ziemi. Jedną z takich lokalizacji jest Kazimierz Dolny w województwie lubelskim. To miasteczko kuszące widokami, architekturą, zabytkami, historią oraz samą atmosferą! Z czego jednak w głównej mierze słynie miejscowość?

Pierwsze co rzuca się w oczy większości turystów to urokliwe uliczki, po których spacer to niemalże podróż w czasie. Nietypowe alejki, stare kamienice tętniące historią sprawią, że każdy krok nabiera innego, niebywałego znaczenia. Spacerując po okolicznych uliczkach, w pewnym momencie dochodzi się do rynku, który także zachwyca. Architektura to jednak nie wszystko! Co jeszcze oferuje nam Kazimierz Dolny? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kazimierz Dolny atrakcje. Co robić na miejscu?

Kazimierz Dolny to świetna destynacja na spokojny wyjazd niezależnie od tego czy podróżujesz w pojedynkę, z rodziną czy ze znajomymi. Atrakcje w mieście sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie i oderwie się od codziennych obowiązków. Jakie jednak należą do tych najpopularniejszych, które wręcz trzeb odwiedzić podczas weekendowego wypadu? Poniżej zamieszczamy listę z propozycjami:

Spacer po średniowiecznym rynku

Kamienice Przybyłów przy Rynku

Zamek i Baszta

Mały Rynek

Synagoga w Kazimierzu Dolnym

Kościół Farny św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Biskupa

Muzeum Nadwiślańskie

Spichlerz Ulanowskich nad Wisłą.

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się miasto na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.