Jarmark Inspiracji w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie. Zobacz zdjęcia

Europejski Festiwal Smaku to impreza kulinarna, podczas której można degustować potrawy z różnych części świata. W tym roku wydarzenie to trwało od 4 do 10 września. W programie, poza atrakcjami kulinarnymi, znalazły się także inne ciekawe punkty. Wśród nich były między innymi: wystawy, koncerty, projekcje filmowe, występy artystyczne, konkursy, pokaz mody renesansowej i wiele innych!

Ostrygi na lubelskim Rynku, czyli Europejski Festiwal Smaku zaprasza do Lublina

Pozostając jednak przy typowo kulinarnych elementach zajrzeliśmy na stoiska Jarmarku Inspiracji, jaki w ramach Europejskiego Festiwalu Smaku trwał od środy na lubelskim Starym Mieście. Można było tam znaleźć między innymi potrawy z różnych stron świata, wyroby piekarnicze, miody oraz nalewki. Nie brakowało również rękodzieła!

