Holi Święto Kolorów ubarwiło Słoneczny Wrotków w Lublinie! Zobacz zdjęcia z tęczowego zakończenia wakacji

Holi Święto Kolorów to impreza, która zawsze przyciąga miłośników dobrej, kolorowej zabawy. W ostatni wakacyjny weekend to mieszkańcy i mieszkanki Lublina mieli okazję, by poczuć się jak w samym środku tęczy. Kolorowe święto odbyło się w minioną sobotę (2 września) na terenie Słonecznego Wrotkowa, tuż przy Zalewie Zemborzyckim. Dopisała zarówno pogoda, jak i roześmiani uczestnicy w różnym wieku! Kolorowe proszki poszły w ruch przy rytmach dobrej muzyki, a podczas trwania wydarzenia dobrej energii nie brakowało!

