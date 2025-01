W PRL-u miała to co druga osoba. Dziś dokument zalega w szafach, a jest wart tysiące

Artur Barciś i jego droga do sławy. "Wszyscy śmiali się z moich marzeń o aktorstwie"

Artur Barciś to bez wątpienia jeden z najbardziej cenionych aktorów polskiego kina, teatru oraz telewizji. Widzowie od samego początku docenili jego autentyczność, ciepło, szczerość oraz oczywiście sam talent. Choć mogłoby się wydawać, że droga do sławy Artura Barcisia była usłana różami, to jednak na początku kariery nie wszystko było tak proste.

Gdy byłem chłopcem, zadręczałem się, że nie jestem wysoki i przystojny. Aktorstwo pomogło mi zwalczyć kompleksy. W końcu doszedłem do wniosku, że najważniejsze jest po prostu to, jak się gra [...] Wszyscy śmiali się z moich marzeń o aktorstwie. Pochodzę ze skromnej rodziny. Dzieciństwo spędziłem na wsi, skończyłem marne liceum. Mimo tak kiepskiego startu marzenia udało się zrealizować - mówił w rozmowie z portalem Fakt.pl Artur Barciś.

Kultowe Role Artura Barcisia. Te postacie kojarzy każdy

W pamięci fanów Artur Barciś zapisał się w szczególności jako Tadeusz Norek z serialu "Miodowe lata", gdzie odgrywał przyjaciela Karola Krawczyka (Cezary Żak) i był pracownikiem kanalizacji miejskiej. Jego postać w sitcomie była pełna emocji, zabawnych zachowań i dialogów, co bardzo podobało się widzom. "Miodowe lata" to jednak niejedyny hit, w którym Barciś miał okazję wziąć udział. Okazuje się, że aktor odegrał także kultową rolę Czerepacha w serialu "Ranczo" - głównego asystenta Pawła Kozioła, w którego wcielał się Cezary Żak, więc ich drogi ponownie się spotkały.

Jak dziś wygląda Tadek Norek? Mamy zdjęcia!

W sierpniu 2025 roku Artur Barciś skończy 69 lat. Można więc się domyślać, że na przestrzeni czasu aktor nieco się zmienił. Większość osób zapamiętała go jako młodego mężczyznę z kultowych produkcji, lecz dziś wygląda już inaczej.

Poniżej zamieszczamy fotografie aktora, z kiedyś i z dziś. Zachęcamy do sprawdzenia!

