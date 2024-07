Dwóch 18-latków zginęło po dachowaniu nissana. Dwie osoby zostały ciężko ranne

Znalazł klucze do pobliskiego sklepu. Skromny gospodarz stracił głowę. Zrobił to kilkanaście razy

Do zdarzenia doszło w czwartek, 4 lipca, ok. godz. 7.40 na drodze powiatowej w Stasinowie pod Radzyniem Podlaskim na Lubelszczyźnie. Jak poinformowała lubelska policja, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący nissanem qashqai na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do dachowania pojazdu.

Autem jechały 4 młodziutki osoby – trzech mężczyzn w wieku 18 lat oraz 17-letnia dziewczyna. - W wyniku poniesionych obrażeń, dwóch 18-latków poniosło śmierć na miejscu. Prawdopodobnie jest to kierujący i pasażer – informuje policja.

Pozostałe dwie osoby zostały ranne. - 17-latka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Z poważnymi obrażeniami ciała do szpitala trafił też 18-latek – dodają mundurowi z Lublina.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia szczegóły tragicznego wypadku.