Do której otwarty jest Carrefour w Wielkanoc 2026? Godziny otwarcia w Wielką Sobotę

Sklepy otwarte w Wielkanoc 2026. Gdzie zrobisz zakupy?

W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny większość dużych sklepów, w tym supermarkety i hipermarkety, będzie nieczynna z powodu ustawowego zakazu handlu. To oznacza, że zrobienie większych zakupów w te dni będzie praktycznie niemożliwe. Na ostatnią chwilę ratunkiem mogą okazać się stacje benzynowe oraz małe sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. Do tej drugiej grupy zaliczają się niektóre sklepy działające na zasadzie franczyzy. A jak wygląda sytuacja w przypadku sklepów sieci Carrefour?

Carrefour w Wielkanoc 2026. Do której czynne sklepy?

W przypadku sieci Carrefour, godziny otwarcia w okresie wielkanocnym zależą od formatu sklepu i konkretnego dnia. Wszystkie hipermarkety i supermarkety tej marki będą zamknięte w Niedzielę Wielkanocną (5 kwietnia) oraz Poniedziałek Wielkanocny (6 kwietnia). Ostatnią szansą na zrobienie zakupów w tych sklepach będzie Wielka Sobota. Oto jak przedstawiają się godziny otwarcia Carrefour w święta wielkanocne:

Wielka Sobota, 4 kwietnia 2026 : sklepy otwarte do 13:00

: sklepy otwarte do 13:00 Niedziela Wielkanocna, 5 kwietnia 2026 : sklepy zamknięte

: sklepy zamknięte Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia 2026: sklepy zamknięte

Warto pamiętać, że podane godziny dotyczą większych formatów sklepów. Inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku sklepów franczyzowych, jak Carrefour Express, gdzie o otwarciu w święta decyduje sam właściciel. Dokładne informacje dla konkretnego sklepu najlepiej sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej sieci.

Wiele osób zastanawia się, dlaczego sklepy w Wielką Sobotę zamykane są szybciej, skoro jest to normalny dzień pracy.

Sklepy są zamykane wcześniej, bo obowiązują szczególne ograniczenia handlu. Ustawa o ograniczeniu handlu przewiduje, że w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy po godzinie 14:00 nie wolno powierzać pracownikom ani zatrudnionym pracy w handlu ani czynności związanych z handlem. Dlatego duże sklepy najczęściej kończą pracę przed 14:00 albo krótko po tej godzinie.

W praktyce oznacza to, że po 14:00 sklep może działać tylko w niektórych przypadkach, np. gdy za ladą stoi sam właściciel albo osoby z najbliższej rodziny, jeśli dany wyjątek ustawowy ma zastosowanie. Za złamanie tych zasad grożą kary finansowe.