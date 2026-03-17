Czy w Wielki Piątek się pracuje? Polskie prawo mówi jasno

Anastazja Lisowska
2026-03-17 5:50

W wielu krajach Europy Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. Jak natomiast kwestia ta przedstawia się w Polsce? Dla chrześcijan to czas zadumy, skupienia i rozważania Męki Pańskiej, więc czy Wielki Piątek 2026 będzie dniem ustawowo wolnym? Przepisy mówią jasno.

Wielkanoc. Czy w Wielki Piątek trzeba iść do kościoła? Odpowiedź nie jest oczywista!

Autor: Pixabay.com
Lublin SE Google News

Wielki Piątek 2026

Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni w chrześcijaństwie, który poprzedza Wielkanoc. W tym roku wypada 3 kwietnia, więc stosunkowo późno. Jest to piątek przed Niedzielą Wielkanocną, która w 2026 r. będzie obchodzona 5 kwietnia.

Co upamiętnia Wielki Piątek?

Wielki Piątek jest dniem, w którym chrześcijanie wspominają:

  • mękę,
  • ukrzyżowanie
  • i śmierć Jezus Chrystus na krzyżu.

W kościele katolickim to dzień bardzo poważny i pełen skupienia. Charakterystyczne elementy to m.in. Liturgia Męki Pańskiej w kościołach czy adoracja krzyża.

Polecany artykuł:

To największy zamek na świecie. Znajduje się w Polsce i zajmuje ok. 21 hektarów

Czy Wielki Piątek jest dniem wolnym w Polsce?

W Polsce Wielki Piątek nie jest ustawowo dniem wolnym od pracy, choć w wielu krajach Europy faktycznie tego dnia się nie pracuje. Co jednak ze szkołą - czy wielki piątek jest wolny od szkoły? Okazuje się, że tak. Uczniowie nie mają zajęć od Wielkiego Czwartku aż do wtorku po Wielkanocy. Co ciekawe, zdarza się, że wolne trwa dłużej - wówczas decyduje o tym szkoła.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Catering Wielkanocny Magdy Gessler 2026. Ceny zwalają z nóg

Nowy sezon Kuchennych rewolucji 2026: kiedy premiera i jakie restauracje odwiedzi Magda Gessler?
Galeria zdjęć 17

Dni wolne od pracy w Polsce

W polskim kalendarzu mamy kilkanaście dni ustawowo wolnych od pracy. O jakich terminach konkretnie mowa?

Kalendarz dni wolnych 2026

  • 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok,
  • 6 stycznia (wtorek) – święto Trzech Króli,
  • 5 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc,
  • 6 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny,
  • 1 maja (piątek) – Święto Pracy,
  • 3 maja (niedziela) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • 24 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego, inaczej Zielone Świątki,
  • 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
  • 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego,
  • 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia (piątek) – Boże Narodzenie,
  • 26 grudnia (sobota) – Boże Narodzenie.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Dajemy Oscara już za 6/10
Pytanie 1 z 10
Oscarowa gala za nami, więc zacznijmy rekordem. Ile Oscarów najwięcej udało się zdobyć jednemu filmowi?

Dni wolne w 2026 roku. Kiedy wziąć wolne?

Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKANOC
WIELKI PIĄTEK