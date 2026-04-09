Cztery nowe rezerwaty przyrody w woj. lubelskim. To perły natury

Nowe rezerwaty przyrody w woj. lubelskim

Decyzję o ich utworzeniu podpisała Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Beata Sielewicz. Jak podkreśliła, wszystkie nowe obszary obejmują grunty lasów państwowych. – Wszystkie te cztery rezerwaty obejmują grunty lasów państwowych. Łącznie z nimi mamy już sto rezerwatów przyrody na terenie woj. lubelskiego – powiedziała. Dodała również, że to nie koniec działań. Trwają już prace nad kolejnymi obszarami chronionymi, które mają objąć najcenniejsze fragmenty przyrody regionu.

Rzadkie rośliny i wyjątkowe siedliska

Rezerwat „Borowa Góra”, położony w gminie Tomaszów Lubelski, zajmuje powierzchnię ponad 3 hektarów. Chroni fragment zbocza rozległego wzniesienia, gdzie występują rzadkie rośliny ciepłolubne i wapniolubne. Największą wartością tego miejsca jest jedna z najliczniejszych w tej części Polski populacji storczyka purpurowego. Oprócz niego rosną tu m.in. obuwik pospolity, storczyk kukawka, buławnik wielkokwiatowy, szafirek miękkolistny oraz dzwonek syberyjski.

Znacznie większy obszar obejmuje rezerwat „Dołhodęby” w gminie Dołhobyczów – ponad 50 hektarów. Ochroną objęto tu las zdominowany przez dęby szypułkowe, których wiek przekracza 140 lat. W runie leśnym występuje wiele chronionych gatunków roślin, w tym kilka gatunków storczyków. Teren ten jest także ważnym miejscem dla fauny – gniazdują tu rzadkie ptaki, takie jak dzięcioł średni, muchołówka mała czy orlik krzykliwy. Rezerwat stanowi również dogodne siedlisko dla nietoperzy.

Wąwozy i lasy o wysokiej naturalności

Rezerwat „Grabowy Las” imienia prof. Floriana Święsa to największy z nowo utworzonych obszarów – zajmuje ponad 95 hektarów i znajduje się w gminie Dzierzkowice. Chroni charakterystyczne dla tego regionu wąwozy na Wzniesieniach Urzędowskich. Tworzą one rozbudowany system form erozyjnych o dużym zróżnicowaniu, z licznymi rozgałęzieniami.

Obszar porastają wielogatunkowe lasy liściaste, w których występują liczne gatunki roślin chronionych. Co istotne dla mieszkańców okolicznych miejscowości, dotychczasowe korzystanie z lasu – m.in. zbieranie grzybów i owoców runa leśnego – będzie nadal możliwe.

Starodrzewy i przyrodnicze bogactwo regionu

Czwarty z nowych rezerwatów – „Zabytów” – znajduje się w gminie Skierbieszów i obejmuje blisko 80 hektarów. To teren lasów z okazałymi, ponad 100-letnimi bukami. Występuje tu również rzadki na Lubelszczyźnie storczyk – żłobik koralowy.

Łącznie w województwie lubelskim funkcjonuje obecnie 100 rezerwatów przyrody, obejmujących ponad 12,5 tysiąca hektarów, czyli około 0,5 proc. powierzchni regionu. Są to obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych – od torfowisk, bagien i starorzeczy po starodrzewy i lasy zachowane w wysokim stopniu naturalności.

Rezerwaty przyrody pełnią kluczową rolę w ochronie ekosystemów, siedlisk roślin i zwierząt oraz procesów przyrodniczych. Choć dostęp do nich bywa ograniczony, w wielu miejscach powstają ścieżki edukacyjne, które pozwalają poznawać ich unikatowe walory bez szkody dla środowiska.

