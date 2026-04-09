Cztery nowe rezerwaty przyrody w woj. lubelskim. To perły natury

Marta Grabiec
Źródło PAP
2026-04-09 14:09

Cztery nowe rezerwaty przyrody powstały w województwie lubelskim. „Borowa Góra”, „Dołhodęby”, „Grabowy Las” i „Zabytów” mają chronić najcenniejsze fragmenty przyrody regionu – od malowniczych wąwozów po stanowiska rzadkich roślin i wiekowe drzewa. Dzięki nim liczba rezerwatów w regionie wzrosła do stu.

Autor: Unsplash.com

Nowe rezerwaty przyrody w woj. lubelskim

Decyzję o ich utworzeniu podpisała Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie Beata Sielewicz. Jak podkreśliła, wszystkie nowe obszary obejmują grunty lasów państwowych. – Wszystkie te cztery rezerwaty obejmują grunty lasów państwowych. Łącznie z nimi mamy już sto rezerwatów przyrody na terenie woj. lubelskiego – powiedziała. Dodała również, że to nie koniec działań. Trwają już prace nad kolejnymi obszarami chronionymi, które mają objąć najcenniejsze fragmenty przyrody regionu.

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę

Rzadkie rośliny i wyjątkowe siedliska

Rezerwat „Borowa Góra”, położony w gminie Tomaszów Lubelski, zajmuje powierzchnię ponad 3 hektarów. Chroni fragment zbocza rozległego wzniesienia, gdzie występują rzadkie rośliny ciepłolubne i wapniolubne. Największą wartością tego miejsca jest jedna z najliczniejszych w tej części Polski populacji storczyka purpurowego. Oprócz niego rosną tu m.in. obuwik pospolity, storczyk kukawka, buławnik wielkokwiatowy, szafirek miękkolistny oraz dzwonek syberyjski.

Znacznie większy obszar obejmuje rezerwat „Dołhodęby” w gminie Dołhobyczów – ponad 50 hektarów. Ochroną objęto tu las zdominowany przez dęby szypułkowe, których wiek przekracza 140 lat. W runie leśnym występuje wiele chronionych gatunków roślin, w tym kilka gatunków storczyków. Teren ten jest także ważnym miejscem dla fauny – gniazdują tu rzadkie ptaki, takie jak dzięcioł średni, muchołówka mała czy orlik krzykliwy. Rezerwat stanowi również dogodne siedlisko dla nietoperzy.

Wąwozy i lasy o wysokiej naturalności

Rezerwat „Grabowy Las” imienia prof. Floriana Święsa to największy z nowo utworzonych obszarów – zajmuje ponad 95 hektarów i znajduje się w gminie Dzierzkowice. Chroni charakterystyczne dla tego regionu wąwozy na Wzniesieniach Urzędowskich. Tworzą one rozbudowany system form erozyjnych o dużym zróżnicowaniu, z licznymi rozgałęzieniami.

Obszar porastają wielogatunkowe lasy liściaste, w których występują liczne gatunki roślin chronionych. Co istotne dla mieszkańców okolicznych miejscowości, dotychczasowe korzystanie z lasu – m.in. zbieranie grzybów i owoców runa leśnego – będzie nadal możliwe.

Starodrzewy i przyrodnicze bogactwo regionu

Czwarty z nowych rezerwatów – „Zabytów” – znajduje się w gminie Skierbieszów i obejmuje blisko 80 hektarów. To teren lasów z okazałymi, ponad 100-letnimi bukami. Występuje tu również rzadki na Lubelszczyźnie storczyk – żłobik koralowy.

Łącznie w województwie lubelskim funkcjonuje obecnie 100 rezerwatów przyrody, obejmujących ponad 12,5 tysiąca hektarów, czyli około 0,5 proc. powierzchni regionu. Są to obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych – od torfowisk, bagien i starorzeczy po starodrzewy i lasy zachowane w wysokim stopniu naturalności.

Rezerwaty przyrody pełnią kluczową rolę w ochronie ekosystemów, siedlisk roślin i zwierząt oraz procesów przyrodniczych. Choć dostęp do nich bywa ograniczony, w wielu miejscach powstają ścieżki edukacyjne, które pozwalają poznawać ich unikatowe walory bez szkody dla środowiska.

Wichury nad woj. lubelskim
Galeria zdjęć 16
Sonda
Lubisz spacerować po lasach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REZERWAT