Ciężarówka zwisała w powietrzu. Trudna akcja strażaków z woj. lubelskiego

Niebezpieczny manewr na uskoku nawierzchni
Do zdarzenia doszło, gdy kierujący pojazdem ciężarowym z naczepą najechał na uskok nawierzchni. W wyniku tego manewru zestaw stracił stabilność. Przód ciągnika siodłowego uniósł się, a pojazd częściowo zawisł w powietrzu.
Sytuacja była bardzo niebezpieczna – ciężarówka zaczęła przechylać się w stronę pobocza. Istniało realne ryzyko przewrócenia się całego zestawu, co mogłoby doprowadzić do poważnych konsekwencji
Specjalistyczna grupa w akcji
Na miejsce zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego Lublin-3. Strażacy przystąpili do zabezpieczenia pojazdu oraz oceny sytuacji.
Ich działania polegały na ustabilizowaniu ciężarówki i przygotowaniu jej do bezpiecznego wydobycia. Tego typu akcje wymagają precyzji i odpowiedniego sprzętu, ponieważ każdy błąd może doprowadzić do przewrócenia pojazdu.
Udało się zapobiec przewróceniu
Dzięki sprawnej i skoordynowanej akcji strażaków udało się wyciągnąć zestaw ciężarowy i zapobiec jego przewróceniu. Operacja zakończyła się sukcesem, a pojazd został bezpiecznie ustawiony.
Co najważniejsze, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie, zakończyła się bez ofiar i poważniejszych szkód.