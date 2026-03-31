Ciężarówka zwisała w powietrzu. Trudna akcja strażaków z woj. lubelskiego

Marta Grabiec
Marta Grabiec
2026-03-31 13:03

Groźnie wyglądające zdarzenie drogowe w miejscowości Korolówka-Osada (powiat włodawski) mogło zakończyć się poważnym wypadkiem. Ciągnik siodłowy z naczepą częściowo zawisł w powietrzu i zaczął przechylać się w stronę pobocza. Na miejsce skierowano specjalistyczne siły straży pożarnej.

Niebezpieczny manewr na uskoku nawierzchni

Do zdarzenia doszło, gdy kierujący pojazdem ciężarowym z naczepą najechał na uskok nawierzchni. W wyniku tego manewru zestaw stracił stabilność. Przód ciągnika siodłowego uniósł się, a pojazd częściowo zawisł w powietrzu.

Sytuacja była bardzo niebezpieczna – ciężarówka zaczęła przechylać się w stronę pobocza. Istniało realne ryzyko przewrócenia się całego zestawu, co mogłoby doprowadzić do poważnych konsekwencji

Specjalistyczna grupa w akcji

Na miejsce zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego Lublin-3. Strażacy przystąpili do zabezpieczenia pojazdu oraz oceny sytuacji.

Ich działania polegały na ustabilizowaniu ciężarówki i przygotowaniu jej do bezpiecznego wydobycia. Tego typu akcje wymagają precyzji i odpowiedniego sprzętu, ponieważ każdy błąd może doprowadzić do przewrócenia pojazdu.

Udało się zapobiec przewróceniu

Dzięki sprawnej i skoordynowanej akcji strażaków udało się wyciągnąć zestaw ciężarowy i zapobiec jego przewróceniu. Operacja zakończyła się sukcesem, a pojazd został bezpiecznie ustawiony.

Co najważniejsze, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie, zakończyła się bez ofiar i poważniejszych szkód.

