Było najtaniej w regionie, a będzie znacznie drożej. Mieszkańców czeka duża podwyżka

Koniec taniego systemu

Obowiązująca w Chełmie stawka za odbiór śmieci – 19 zł od osoby – od dawna nie odzwierciedlała rzeczywistych kosztów funkcjonowania systemu. Urzędnicy wielokrotnie podkreślali, że wydatki rosną, a miasto musi dopłacać coraz większe kwoty. W ciągu ostatnich pięciu lat było to aż 21,7 mln zł, z czego tylko w ubiegłym roku 3,8 mln zł.

Początkowo władze miasta wstrzymywały się z podwyżkami. Prezydent Jakub Banaszek zapewniał, że mimo wyliczeń wskazujących na konieczność podniesienia stawki do 27 zł, mieszkańcy nie zapłacą więcej. Sytuacja finansowa systemu okazała się jednak zbyt trudna, by dalej utrzymywać dotychczasowy poziom opłat

Pogrzeb osiemnastolatków, którzy zginęli w Chełmie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rosnące koszty i decyzja o podwyżce

Impulsem do zmian było rozstrzygnięcie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres od kwietnia do grudnia 2026 roku. Najkorzystniejsza oferta opiewa na 15,9 mln zł, co oznacza, że wpływy z opłat będą niższe od kosztów o blisko 7 mln zł rocznie.

Na wzrost kosztów wpływa wiele czynników. To m.in. rosnące ceny paliw i energii, wyższe wynagrodzenia związane ze wzrostem płacy minimalnej (z 3 490 zł w 2023 roku do 4 806 zł brutto obecnie), a także inflacja sięgająca około 20 proc. Problemem jest także brak instalacji do przetwarzania odpadów w regionie oraz trudności ze sprzedażą surowców wtórnych. W efekcie koszt zagospodarowania jednej tony śmieci zbliża się do 1000 zł.

Miasto rozważało zmianę systemu i powiązanie opłat ze zużyciem wody, ale ostatecznie zdecydowano się na tradycyjną podwyżkę.

Nawet 29 zł od osoby

Propozycja zakłada wzrost stawki z 19 do 29 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów segregowanych. To podwyżka o ponad 50 proc. W przypadku odpadów zmieszanych opłata ma wynieść aż 116 zł miesięcznie.

Jak wyliczono, aby system w pełni się bilansował, stawka powinna wynosić nawet 37 zł od osoby. Władze miasta zdecydowały się jednak na niższą kwotę, co oznacza, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, a jedynie ograniczony.

Jeśli radni przyjmą uchwałę na sesji zaplanowanej na 25 marca, nowe stawki zaczną obowiązywać od maja 2026 roku. Zachowane zostaną ulgi m.in. dla osób kompostujących oraz rodzin o niższych dochodach.

Źródło: lublin112.pl, nowytydzien.pl

2