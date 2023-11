54-letni kierowca zmarł na granicy polsko-ukraińskiej. Stał w kolejce tirów

Kierowca tira zmarł na granicy polsko-ukraińskiej

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 11 listopada. Poinformował o nim Serhij Derkacz, ukraiński wiceminister rozwoju społeczności lokalnych i infrastruktury. - Dziś w swojej ciężarówce przed punktem kontrolnym "Dorogus Øk - Yagodin" zginął ukraiński kierowca, który planował przekroczyć granicę. To stało się na parkingu Helm City niedaleko punktu kontrolnego – napisał na swoim profilu na Facebooku.

- Jednocześnie, aby uniknąć manipulacji i zaostrzenia sytuacji wokół blokady granicznej, apeluję o korzystanie wyłącznie z oficjalnych informacji. Wiadomo, że 54-latek przybył dziś na parking i pozostał tam na przejściu granicznym. Ostateczne informacje o przyczynie zgonu ogłosi polska prokuratura po zbadaniu wszystkich szczegółów, ale na chwilę obecną nie ma powodu przypuszczać, że śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych – poinformował w sobotę Derkacz.

Leżał przy ciężarówce

Jak informuje mł. asp. Małgorzata Skowrońska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym przy ciężarówce na parkingu przy ul. Hutniczej w Chełmie wpłynęło do policji w sobotę wieczorem. - Na miejscu załoga karetki stwierdziła zgon. Jak się okazało, był to 54-letni obywatel Ukrainy. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich – przekazała.

Z ustaleń policji wynika, że przed znalezieniem zwłok, mężczyzna mógł spożywać alkohol. W kabinie pojazdu znaleziono otwartą butelkę z alkoholem.

Protest przewoźników

Przypomnijmy, że od poniedziałku (6 listopada) na przejściach w Dorohusku i Hrebennem trwa protest przewoźników. Jak poinformowała w niedzielę (12 listopada) kom. Ewa Czyż z chełmskiej policji, kolejka pojazdów ciężarowych do przejścia z Ukrainą w Dorohusku liczy ok. 28 km i sięga do miejscowości Bezek Dębiński. - Jest to ok. 1,3 tys. pojazdów. Szacunkowy czas oczekiwania wynosi 210 godzin – podała.

Ok. 500 tirów oczekuje w 130-godzinnej kolejce do przejścia z Ukrainą w Hrebennem. - Sięga do miejscowości Dąbrowa Tomaszowska z zachowaniem stref buforowych przez miejscowości, czyli tj. ok. 40 km – podała mł. asp. Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim.

W ramach swojego protestu, polscy przewoźnicy postulują m.in. wprowadzenie zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego, zawieszenie licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenie ich kontroli.