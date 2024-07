33-latek zatrzymany

45-latek nie żyje, jego ojciec walczy o życie! Rodzinna tragedia w domu pod Biłgorajem [ZDJĘCIA]

Michał Michalak | PAP 18:06

Ciało 45-latka i nieprzytomnego 65-latka znaleziono w domu w miejscowości Zagumnie pod Biłgorajem. Do odkrycia doszło w środę, 3 lipca, a policjanci szybko ustalili, że doszło do zbrodni. Przyznał się do niej 33-latek, brat ofiary i syn drugiego z mężczyzn, który miał zaatakować poszkodowanych siekierą, zadając im ciosy w głowę. W czasie zatrzymania był pijany.