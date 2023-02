22-latka chciała popełnić samobójstwo. Leżała na podłodze

Dla żartów celował do listonoszki. Napastnik chciał, żeby zostawiła awizo

To naprawdę mogło skończyć się tragicznie! Na szczęście policjanci z Lublina zareagowali błyskawicznie i w ostatniej chwili uratowali 22-letnią dziewczynę, która próbowała popełnić samobójstwo. Funkcjonariuszy o całym zdarzeniu poinformował były chłopak młodej kobiety. Kiedy policjanci weszli do mieszkania, gdzie miała przebywać 22-latka, okazało się, że leży ona na podłodze. Dzięki sprawnej i szybkiej akcji, dziewczyna na szczęście żyje. - Policjanci natychmiast zareagowali i zadbali o bezpieczeństwo kobiety. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Kobieta została odwieziona do jednego z lubelskich szpitali - czytamy na stronie lubelskiej policji.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.