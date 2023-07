20-latkowi grozi dożywocie. Potworna zbrodnia na osiedlu w Chełmie

Wjechał motocyklem do sklepu! Zaparkował przy kasach. Na widok policji zrobił to

Przyznał się do winy

Do zbrodni doszło w nocy z piątku na sobotę (30.06/1.07) na ulicy Wołyńskiej w Chełmie. 36-latek został kilkukrotnie raniony nożem w klatkę piersiową przez młodego mężczyznę. Mężczyznę reanimowali ratownicy, ale niestety nie udało się go uratować. Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. - Po tym zdarzeniu zaczął się ukrywać. Jego poszukiwaniem zajęli się chełmscy kryminalni. W sobotę wieczorem sam zgłosił się do chełmskiej komendy. Został osadzony w policyjnym areszcie. Okazało się, że 20-latek był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu oraz narkotykowe - dodaje komisarz Ewa Czyż z KMP Chełm.

20-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Chełmie, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. We wtorek zapadnie decyzja w tej sprawie. Mężczyźnie grozi dożywocie za kratami.

