Kraśnik. 2-latek w stanie ciężkim. Ojciec pod wpływem środków odurzających?

Policja w Kraśniku opublikowała w sobotę, 20 lipca, nowe informacje o 2-latku, który wypadł z okna - maluszek nadal znajduje się pod opieką lekarzy, a jego stan jest określany jako ciężki. Do wypadku doszło dzień wcześniej, gdy chłopiec z nieznanych jak na razie przyczyn runął z 3. piętra, upadając prosto na chodnik. Z miejsca zdarzenia do szpitala zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W czasie tragedii w mieszkaniu byli zarówno matka 2-latka, jak i jego ojciec, którzy opiekowali się też jego siostrą. Obydwoje byli trzeźwi, ale badanie narkotesterem ujawniło, że mężczyzna mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających, dlatego jego krew skierowano do badań. Policja, wyjaśniając przyczyny wypadku, będzie wnioskować do sądu o wgląd w sytuację rodzinną uczestników zdarzenia - do tej pory nie było tam żadnych interwencji funkcjonariuszy Dalsza część tekstu poniżej.

Kilkuletnie dziecko siedziało w oknie na drugim piętrze. Pilna akcja służb w samym sercu Warszawy