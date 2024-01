ZIma w mieście Lublin 2024. Co robić w ferie w Lublinie?

Erotyczne wpisy na stronie samorządu studenckiego?! "Doszło do kradzieży"

Zakuli go w kajdanki

Wyrzuciła przez okno torbę pełną banknotów! Zobacz, co stało się potem

Spis treści

Ferie w woj. lubelskim zaczynają się 29 stycznia i potrwają do 11 lutego. Podobnie jak w poprzednich latach uczennice i uczniowie lubelskich szkół spędzający ten czas w mieście będą mogli skorzystać z różnorodnej oferty atrakcji kulturalnych, sportowych, animacji czy wyjść do miejsc zabawy i rozrywki.

Zapisy na wydarzenia „Zimy w mieście” prowadzone są od 15 stycznia br. bezpośrednio u organizatorów i organizatorek poszczególnych atrakcji. Pełna oferta, zasady uczestnictwa i terminy zajęć, warsztatów oraz wszelkie informacje organizacyjne są dostępne na stronie internetowej zima.lublin.eu.

Zima w mieście w Lublinie. Atrakcje sportowe

Jak co roku, atrakcyjną ofertę przygotowały kluby i stowarzyszenia sportowe. Fundacja Rozwoju Sportu zaprasza na naukę pływania oraz ogólnorozwojowe zajęcia z elementami gier zespołowych, w tym treningi z zawodnikami i trenerami najlepszych lubelskich klubów, m.in.: z koszykówki, rugby, piłki ręcznej, siatkówki czy futbolu amerykańskiego. Warsztaty ze wspinaczki to propozycja Klubu Wspinaczkowego Kotłownia, z kolei koszykarze Polskiego Cukru zapraszają na wspólny trening w hali Globus organizowany przez Fundację Czerwono-Czarni. Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin przygotował półkolonie z lekką atletyką i koszykówką, Fundacja Wspierania Kultury Gimnastycznej „Aktywna Przyszłość” poprowadzi zajęcia w parku trampolin, a Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA planuje śnieżne bitwy podczas integracyjnych półkolonii i warsztatów zimowych z programem sportowo-kreatywnym. Na półkolonie zapraszają także Fundacja Rozwiń Skrzydła oferująca zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone we współpracy z lubelskimi klubami sportowymi oraz Fundacja Inicjatyw Twórczych, która zaplanowała olimpiadę, talent show, pokaz sztuczek z udziałem psów, warsztaty taneczne oraz z klockami Lego, strefę wirtualnej rzeczywistości i slackline. Z kolei na miłośników i miłośniczki sportów walki czekają treningi Taekwon-Do przygotowane przez Klub Sportowy PROTEKTOR oraz Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-Do ITF SP nr 6 Lublin, a także nauka judo, którą poprowadzi Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS Lublin. Dodatkowo w niektórych miejskich szkołach będą odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne, podczas których prowadzone będą treningi, m.in.: z piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, lekkoatletyki, koszykówki, tenisa stołowego i unihokeja. Dzieci i młodzież będą mogły także korzystać z lodowiska Biały Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Radzyńskiej (funkcjonowanie lodowiska uzależnione jest od warunków pogodowych) oraz siedmiu szkolnych basenów, a w stołówkach wybranych szkół będzie czekał na nich ciepły posiłek (lista szkół dostępna na stronie zima.lublin.eu).

Zima w mieście w Lublinie. Atrakcje kulturalne

Bogatą ofertę przygotowały również lubelskie instytucje kultury. Teatr Andersena zaprasza na spektakl „Arabela”, czyli adaptację teatralną znanego serialu telewizyjnego, a Warsztaty Kultury na zajęcia edukacyjne „Filiżanka w futrze” nawiązujące do wystawy grafik Florentyny Nastaj inspirowanych kluczowymi dziełami sztuki XX. i XXI. wieku. Galeria Labirynt przygotowała dla młodych mieszkanek i mieszkańców Lublina warsztaty o różnorodnej tematyce pozwalające, m.in.: odkryć swoje supermoce, zgłębić tajniki sztuki współczesnej czy poznać gesty wykorzystywane w języku migowym. Z kolei Dom Słów zaplanował cykl warsztatów dotyczących tworzenia książek. Uczestnicy i uczestniczki posłuchają opowieści o pracy dawnych drukarni, samodzielnie wykonają swój arkusz papieru, ułożą tekst z czcionek i wydrukują go na 100-letniej maszynie, a także wykonają spersonalizowaną torbę. Warsztaty dla dzieci i młodzieży organizuje również Muzeum Narodowe w Lublinie, wśród nich: „Malarstwo materii”, „W peruce i w berecie, czyli o portrecie”, „Obraz czy nie obraz?”, „Zwierzaki-cudaki”, „Wartościowe i kolorowe - malujemy banknoty”. Na wspólne ferie zapraszają także filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, które oferują różnorodne zajęcia twórcze i plastyczno-teatralne inspirowane książkami i przygodami ulubionych bohaterów i bohaterek, m.in.: „Lekcję zaklęć z przystosowaniem różdżkarskim”, „Skąd się wzięły Muminki?”, warsztaty plastyczno-edukacyjne inspirowane twórczością Louisa Comforta Tiffany'ego oraz spotkania poświęcone podróżnikom i dalekim krajom. Ciekawe propozycje na czas ferii przygotowały również Młodzieżowy Domy Kultury nr 2 oraz Młodzieżowy Domy Kultury Pod Akacją, które zapraszają na warsztaty muzyczne i plastyczne, m.in.: gry na ukulele, bębniarskie, taneczne, wokalne czy graficzne i malarskie.

Zima w mieście w Lublinie. Dzielnicowe domy kultury

Liczne atrakcje dla lubelskich uczennic i uczniów oferują także domy kultury. Dom Kultury „3D-trzy przestrzenie kultury” Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów, Dom Kultury Kalinowszczyzna, Osiedlowy Dom Kultury „Przyjaźni” oraz Klub Osiedlowy „Odeon” zapraszają na warsztaty tematyczne, m.in.: teatralne, fotograficzne, plastyczne, taneczne, muzyczne, robotyki czy muzealne i biblioteczne. Zaplanowane są także wycieczki do muzeów, galerii, kina i innych instytucji kultury. Z kolei w tegorocznym programie „Zimy na Czechowie” organizowanej przez Dzielnicowy Dom Kultury SM Czechow znalazły się, m.in: projekcje filmowe, spektakle teatralne, wycieczki, quizy, zagadki, gry i zabawy edukacyjne, konkurs talentów oraz warsztaty artystyczne i rękodzieła. Podczas zajęć rękodzielniczych uczestniczki i uczestnicy będą tworzyć kreatywne, ale i użytkowe przedmioty, które zabiorą ze sobą do domu. Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” wraz ze swoimi filiami: Pracownie Kultury Tatary, Pracownie Kultury Maki i Pracownie Kultury Dziesiąta oferują działania z zakresu sztuk wizualnych, w tym malarstwo sztalugowe, techniki graficzne warsztatowe, rzeźba i grafika, a także rękodzieła artystycznego, m.in.: ceramika artystyczna i użytkowa, zabawkarstwo oraz tkanina artystyczna. W programie przewidziano także wspólne muzykowanie, zajęcia taneczno-ruchowe oraz gry i zabawy. Klub Osiedlowy „Źródło” zaprasza na zajęcia kreatywne, które skłonią do nieszablonowego myślenia, a dla bardziej ścisłych umysłów przygotował warsztaty chemiczne i zabawy z klockami.

Na dzieci i młodzież z lubelskich szkół czekają także „F2, czyli Fajne Ferie” zorganizowane przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. To szereg warsztatów artystyczno-edukacyjnych, m.in.: plastyczno-rękodzielniczych, manualnych oraz sensorycznych z elementami recyklingu. Domy Kultury „Błonie”, „Łęgi” oraz „Ruta” SM Czuby oferują wycieczki do kin, teatrów, muzeów i placówek edukacyjno-rekreacyjnych, a także zabawy z animatorem i gry planszowe. Z kolei podczas ferii w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe” uczestniczki i uczestnicy zajęć sprawdzą, ile sztuczek, trików i technik ożywiania obrazu można wyczarować za pomocą telefonu i darmowych aplikacji. W ramach wspólnych spotkań zaplanowano również poznawanie instrumentów, muzykowanie i nagrywanie dźwięków otoczenia, a podczas zabaw plastycznych tworzenie storyboardów, superbohaterów oraz zdrapywanek i kolaży noworocznych. Dom Kultury „Skarpa” przygotował wycieczki do ciekawych miejsc naszego miasta połączone z zajęciami plenerowymi o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Dodatkowo wspólnie ze stowarzyszeniem Kultura Czubów poprowadzi warsztaty artystyczne - plastyczne, taneczne, rękodzieła artystycznego czy techniczne. W „Kulturalnym misz – maszu” przygotowanym na zimowy wypoczynek przez Dom Kultury LSM czekają warsztaty fotograficzne z wykorzystaniem wykonanej własnoręcznie camery obscura, warsztaty sensoryczne, plastyczne i muzyczne, a także wizyty miejskiego przewodnika, który przedstawi najciekawsze legendy Lublina oraz przewodnika górskiego, który opowie o swoich przygodach wspinaczkowych i zasadach postępowania podczas górskich wycieczek.

Przez cały okres ferii zimowych, od poniedziałku do piątku o godzinie 10.00 i 12.00 na seanse filmowe dla dzieci zaprasza Kino Bajka. W repertuarze m.in.: „Ekipa z dżungli. Misja Ratunkowa”, „Chłopiec i Czapla” czy „Kajtek Czarodziej”. Po zakończeniu każdego pokazu na młodych widzów czekają konkursy filmowe z nagrodami.

Zobacz zdjęcia: Studniówka IX LO w Lublinie! Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowego balu