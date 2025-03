Zdrowy kręgosłup i komfortowy sen? Znajdziesz je w salonie Dr Materac

Salon Dr Materac – miejsce, gdzie liczy się zdrowy sen

W sercu Lublina działa salon, który wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta i szerokim wyborem produktów. Dr Materac to nie tylko sklep z materacami – to miejsce, w którym jakość snu traktuje się poważnie. Właściciele salonu, małżeństwo Aneta i Michał Kozłowscy, prowadzą firmę z prawdziwą pasją, pomagając mieszkańcom Lublina w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla ich sypialni. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, każdy klient może liczyć na profesjonalne doradztwo i wybór materaca dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

i Autor: materiały prasowe

Profesjonalne doradztwo i współpraca z fizjoterapeutami

Dobór materaca to nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim zdrowia. W salonie Dr Materac klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo, oparte na współpracy z fizjoterapeutami. Dzięki temu każdy materac jest dopasowywany do potrzeb użytkownika – uwzględniając wagę, wzrost, ulubioną pozycję do spania oraz ewentualne dolegliwości bólowe.

Aby umożliwić klientom jeszcze lepszy wybór, w dniach 21-22 marca 2025 roku salon organizuje Dni Otwarte z fizjoterapeutą. To doskonała okazja, by skorzystać z bezpłatnych konsultacji i uzyskać ekspercką poradę na temat zdrowego snu oraz odpowiedniego podparcia kręgosłupa.

i Autor: materiały prasowe

Szeroka oferta materacy i łóżek

Wybór materaca to nie wszystko – ważne jest również odpowiednie łóżko. Salon Dr Materac oferuje szeroki asortyment produktów, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie znajdują się materace piankowe, lateksowe, sprężynowe i hybrydowe, a także eleganckie i funkcjonalne łóżka w różnych stylach.

Dzięki bogatemu wyborowi każdy znajdzie tutaj rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb – zarówno osoby poszukujące materaca ortopedycznego, jak i te, które cenią sobie luksusowy komfort snu.

i Autor: materiały prasowe

Dlaczego warto odwiedzić salon Dr Materac?

Indywidualne podejście – eksperci pomogą dobrać materac idealnie dopasowany do potrzeb klienta. Współpraca z fizjoterapeutami – możliwość uzyskania fachowej porady od specjalisty. Szeroki wybór materacy i łóżek – produkty najwyższej jakości od renomowanych producentów. Dni Otwarte z fizjoterapeutą (21-22 marca 2025) – bezpłatne konsultacje dla wszystkich zainteresowanych. Rodzinna atmosfera i profesjonalizm – salon prowadzony przez małżeństwo, dla którego zdrowy sen klientów jest priorytetem.

i Autor: materiały prasowe

Jeśli chcesz zadbać o jakość swojego snu i poprawić komfort wypoczynku, odwiedź Dr Materac przy ul. Rusałka 13 w Lublinie. Wybierz materac, który zapewni Ci zdrowy i regenerujący sen każdego dnia!

Strona www: Dr Materac Lublin

Fanpage na Facebook: Facebook

Materiał Sponsorowany