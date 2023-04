Zapłacił za zdrapkę Lotto mniej niż za lizaka i wygrał piękną kasę. Mieszkaniec Lublina to farciarz nie z tej ziemi

Jak wrócić do formy po zimie? Mamy dla Was małą podpowiedź!

Żeby wygrać cokolwiek w popularnych zdrapkach trzeba mieć dużo szczęścia. Jak pokazują przykłady z ostatnich tygodni, szczęściarze wygrywają w zdrapkach naprawdę imponujące kwoty. W Lublinie ktoś wydrapał główną wygraną i teraz czeka na przelew w wysokości 40 tys. złotych. Niby to niewiele, zwłaszcza jeżeli porównamy te 40 tys. zł z ostatnią wygraną z Sopotu, ale kto z nas nie chciałby takiej kasy? Zwłaszcza, że zdrapka kosztowała zaledwie... 1 zł. Nakład zdrapek "Lotek" to 40 milionów losów. Do wydrapania zostały jeszcze 4 wygrane po 40 tys. złotych. A wy próbujecie swojego szczęścia w zdrapkach? Oddajcie głos w naszej sondzie.

Sonda Czy próbujesz szczęścia w zdrapkach? Tak, regularnie. Tak, ale to czasami. Rzadko. Nie kupuję zdrapek.