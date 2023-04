Jak wrócić do formy po zimie? Mamy dla Was małą podpowiedź!

Systematyczny wysiłek fizyczny nie tylko buduje naszą kondycję, ale również poprawia stan zdrowia. Do tego odpowiednia dieta i możemy pochwalić się sylwetką, która nas zadowoli. Warto jednak pamiętać, aby nasz powrót do formy był stopniowy, co pozwoli uniknąć kontuzji.

Jakie ćwiczenia wybrać?

Możliwości jest naprawdę wiele. Może to być jogging, trening siłowy, nordic walking, joga, czy pilates. Równie dobrze możesz skorzystać z plenerowych siłowni. A jeśli chcesz miło spędzić czas z rodziną to zaplanuj taką aktywność fizyczną, którą pozwoli wam na wspólny wypad za miasto. Może wycieczka rowerowa albo wypad w góry?

Powrót do formy nie musi być trudny

Jeśli jednak Twoja motywacja na powrót do formy wciąż jest niewystarczająca, warto skorzystać z zajęć z profesjonalistami. Dobrze się składa, bo już 22-23 kwietnia w Lublinie odbędą się warsztaty sportowe „Trening według Małeckiego”, które dedykowane są zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Będzie to idealne miejsce, żeby na dobre zbudzić się z zimowego snu. Dwudniowe warsztaty dostarczą Wam dużej ilości ćwiczeń oraz wiedzy która umożliwi poprawę własnej techniki.

Z kim się spotkasz?

Oferowane szkolenie to okazja do poznania i przeżycia wspólnych ćwiczeń z Karolem Małeckim, instruktorem kulturystyki i trenerem personalnym, wykładowcą na AWF, kulturysta z wieloma osiągnięciami – mi.n.: Mistrz Świata, Polski, zdobywca 1-szego miejsca na Mr Olympia Amateur, a także z innymi postaciami ze świata sportu (Sandrą Kowaczek - trenerką personalną, specjalizującą się w kształtowaniu kobiecej sylwetki, dietetyczką oraz Dominikiem Hałasem - trenerem personalny, jednym z czołowych kulturystów w Polsce).

Szkolenie opiera się nie tylko na samych ćwiczeniach, ale również zajęciach teoretycznych. Organizatorom zależy na przekazaniu kursantom skondensowanej wiedzy teoretycznej, która umożliwi im poprawne wykonywanie ćwiczeń czy też sportów w przyszłości.

Czego możesz się spodziewać?

poznasz najlepsze ćwiczenia i niuanse, które mają ogromne znaczenie przy treningu,

sekretne tipy Karola Małeckiego i jego najlepsze metody treningowe.

To z pewnością może w rozwinięciu własnych umiejętności sportowych, a może również zwiększyć motywację do systematycznych ćwiczeń przez cały rok.

Program szkolenia

SOBOTA: 1h teorii, 6h praktyki i treningu

Dieta i suplementacja w okresie redukcji oraz rozbudowy masy mięśniowej i kształtowania sylwetki.

Metodyka i technika wykonania ćwiczeń na mięśnie czworogłowe uda z wykorzystaniem metod treningowych dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych.

NIEDZIELA: 1h teorii, 6h praktyki i treningu

W jaki sposób polepszyć słabo rozwijające się partie mięśniowe.

Omówienie techniki treningowej wraz z praktyką pod okiem Karola i korekcja typowych błędów.

Ćwiczenia na mięśnie pośladkowe z wykorzystaniem nietypowych metod treningowych.

Trening dla kobiet z naciskiem na pośladki oraz ogólną poprawę sylwetki.

Warsztaty odbędą się w dniach 22-23 kwietnia w Hotel Agit, ul. Wojciechowska 29 w Lublinie. Każdy uczestnik otrzyma:

imienny certyfikat uczestnictwa,

wyjątkową koszulkę od Ale Lekkie,

catering - obiad, przekąski oraz deser i napoje (woda, kawa, herbata),

10% zniżki na hotel dla przyjezdnych.

Bilety można znaleźć na stronie, poprzez kontakt na FB lub kontaktując się pod numerem telefonu +48 515387323.