Eryk prosił, by nic mu nie zrobili. Skopali 16-latka na śmierć. Koszmar w Zamościu

Zamość. 16-letni Eryk pobity na osiedlu Planty. Poszło o e-papierosa?

Eryk (16 l.+) chodził do pobliskiej, zamojskiej szkoły. Najpewniej we wtorek, 28 lutego przed godziną 16.00 wracał do domu przez osiedle Planty, gdy nagle podeszła do niego czwórka nastolatków - jeden 17-latek i troje 16-latków. Wedle naszych ustaleń chcieli odzyskać od Eryka pieniądze za e-papierosa. Tak twierdzą młodzi mieszkańcy Zamościa, z którymi udało nam się porozmawiać.

Eryk miał klęczeć przed przyszłymi oprawcami. prosić, by nie mu nie robili. Ci jednak nie mieli litości. Pobili i skopali 16-latka. Po wszystkim uciekli. Policja dostała wezwanie na miejsce zdarzenia. Próbowano reanimować poszkodowanego. Bez efektu. Eryk zmarł. Policja przeprowadziła czynności na miejscu. Kluczowe wciąż było schwytanie sprawców.

Zamość. Policja zatrzymała cztery osoby w sprawie śmiertelnego pobicia 16-latka

Udało się ich złapać dzięki monitoringowi miejskiemu. Policja z Zamościa opublikowała w środę, 1 marca rano komunikat o schwytaniu czterech osób. Najstarszy z nich, 17-latek trafił do aresztu. Trójka 16-latków, w tym jedna dziewczyna, została umieszczona w policyjnej izbie zatrzymań. Zadaniem policji jest teraz ustalenie, jaka była rola poszczególnych osób w tym zdarzeniu. Mundurowi pracują pod nadzorem prokuratora.