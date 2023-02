Lublin. Zaginęła 13-letnia Julia Rucińska. Rodzina umiera z niepokoju

Rzuciła się do rzeki, by ratować Dominika. Tajemniczy wpis męża

Policjanci z Lublina szukają zaginionej Julii Rucińskiej. 13-latka wyszła z domu we wtorek rano (7.02.23) i do tej pory nie wróciła do domu, ani też nie nawiązała kontaktu z rodziną. - Ktokolwiek posiada informacje na temat miejsca jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją lub telefon na numer alarmowy 112 - apeluje komisarz Anna Kamola, oficer prasowa KMP w Lublinie. Rysopis zaginionej Julii Rucińskiej: około 155 cm wzrostu, szczupła budowa ciała, włosy proste do ramion koloru ciemny blond, zielone oczy. W chwili zaginięcia 13-latka ubrana w kurtkę w czarno białą kratkę, czarne jeansy i czarne buty sportowe.

