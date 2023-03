Zaginął Przemysław Mazurek. Tajemnicze zachowanie

Jak przekazała policja w miejscowości Niemce, Przemysław Mazurek zaginął 27 marca. Mężczyzna przed południem wyszedł z pracy i udał się do Lubartowa. Nie dojechał jednak na miejsce, a jego telefon został wyłączony, nie kontaktował się od tamtej pory z rodziną. Przemysław Mazurek nie powrócił również do swojego miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze podali, że zaginiony mężczyzna jeździł toyotą. Policjanci zdecydowali się opublikować zdjęcie zaginionego mężczyzny i apelują o pomoc w poszukiwaniach. - Osoby, które widziały zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje, mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu proszone są o kontakt z dyżurnym komisariatu w Niemcach tel. 47 812 64 10 adres: Niemce ul. Różana 18 lub na numer alarmowym 112 - czytamy na stronie internetowej lubelskiej policji.

