Wyjątkowu koncert "Słuchając Ludzi - św. Jan Paweł II". Zobaczcie z niego relację

15 kwietnia 2023 r. w pięknym lubelskim Centrum Spotkania Kultur odbył się Koncert "Słuchając ludzi – św. Jan Paweł II". Efektowne i wzruszające widowisko oglądało 1000 lublinian. Wśród nich przedstawiciele Kurii Metropolitalnej, Episkopatu Polski i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W programie oprócz ważnych utworów w nowych aranżacjach przytoczono listy do Papieża, których był adresatem za życia, po śmierci i... jest nim do dzisiaj. "Dziwny jest ten świat" w wykonaniu prowadzącego wespół z Olgą Szomańską, Janusza Radka doskonale współgrał, z płynącym z archiwalnych materiałów, wołaniem Jana Pawła II o pokój, miłosierdzie, współczucie. "Lecz ludzi dobrej woli jest więcej" popłynęło unisono. Z kolei zaśpiewany przez Annę Rusowicz "Czas nas uczy pogody" był idealnąnarracją dla poszukujących szczęścia i sensu młodych ludzi, o których Jan Paweł II troszczył się szczególnie. Anna Rusowicz rozpoczynała koncert powodującym dreszcze wykonaniem "Hey You" Pink Floyd. Szczególnie wybrzmiały ostatnie słowa piosenki "divided we fall". Halina Mlynkowva cała w bieli wzruszyła publiczność brawurowym wykonaniem "Grajmy Panu… " ze słowami Agnieszki Osieckiej. A wydawało się, że ten utwór całkowicie należy do Anny Szałapak.

Lirycznie zaskoczył Kamil Bednarek, który bardzo osobiście dziękował Janowi Pawłowi słowami Marka Grechuty: "Ważne są tylko dni, których jeszcze nie znamy". Katarzyna Moś zaskoczyła interpretacją "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" Sławy Przybylskiej, a Olga Szomańska wykonaniem "O sobie samym" Roberta Gawlińskiego. Na nowo zabrzmiała też w jej wykonaniu "Nadzieja" zespołu Hey. Znani z "Voice of Poland" Adam Kalinowski ( "List do M.i "Modlitwa") i Alicja Szemplińska ("Za czym kolejka ta stoi", "Jesteś lekiem na całe zło") dowiedli, że publiczność programu słusznie na nich postawiła.

Warto zwrócić uwagę, że występujący artyści interpretujący na nowo ważne i wielkie utwory to ludzie młodzi – tymczasem słowa, które śpiewają, brzmią jak ich własne. I znowu obserwujemy, jak aktualne są padające z kolejnych ambon homilie Papieża Polaka. Mówił w nich o potrzebie wspólnej pracy dla kraju, o rozwoju osobistym w duchu uniwersalnych wartości, o budowaniu wspólnoty i mądrym kroczeniu przez życie.

Reżyser widowiska – Konrad Smuga wykazał się wielką wrażliwością łącząc pamięć o Papieżu, którego stulecie urodzin przypada w tym roku ze sceną rockową. Ryzyko się opłaciło – otrzymaliśmy efektowny i przejmujący moralitet. Gran finale to "Hallelujah" Leonarda Cohena i wielki głos Piotra Cugowskiego, który zaniósł ten utwór w najciemniejsze zakątki emocji widzów. Kolejne dołączające w refrenie głosy wszystkich wykonawców stworzyły wyjątkową modlitwę.

Tak się starałem, ale cóż; Dotykam tylko, zamiast czuć; Lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać; I chociaż wszystko poszło źle; Przed Panem Pieśni stawię się; Na ustach mając tylko Alleluja (tłum. Maciej Zębaty)

Koncert odbył się pod honorowym patronatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski bp Stanisława Gądeckiego i Metropolity Lubelskiego abp Stanisława Budzika.

Wydarzenie wzięło udział w programie "Warto być Polakiem", którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego

