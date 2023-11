Wygrana w Eurojackpot taka, że o pracy można zapomnieć na lata. Za 12,50 zł ustawił się do końca życia!

Wygrana w Eurojackpot. Wtorkowe losowanie Eurojackpot okazało się wyjątkowo udane dla gracza z Polski. W naszym kraju odnotowano wygraną II stopnia (5+1) w wysokości... 4 804 128,80 zł. Farciarz zagrał na chybił trafił w punkcie LOTTO przy ul. Wróblewskiego 16D w Puławach (woj. lubelskie).

Przypominamy, że we wtorek (7 listopada) w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 26, 36, 43, 47, 49 oraz 4 i 7. Mieszkaniec woj. lubelskiego mógł wygrać prawdziwą fortunę, ale do pełni szczęścia zabrakło tylko jednej liczby. Jako że we wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, w piątek (10 listopada) do zgarnięcia będzie 90 milionów złotych. Jeden zakład Eurojackpot kosztuje 12,50 zł.

