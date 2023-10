Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek powiedział, że do godzin popołudniowych w niedzielę w regionie nie doszło do incydentów, które wstrzymałyby pracę lokali wyborczych.

W Wohyniu (powiat radzyński) kobieta, która przyszła do lokalu wyborczego zorientowała się, że jedna z kart do głosowania – na senatora – była wypełniona. Po zwróceniu uwagi członkowi komisji wydano jej pustą kartę.

- Będziemy ustalać, co się stało, skąd wzięła się wypełniona karta i co się z nią później stało – podał nadkom. Fijołek.

W Zamościu, Lublinie i Łukowie - poinformował rzecznik lubelskiej policji – odnotowano łącznie trzy przypadki wyborców, którzy pobrali karty do głosowania i podarli je. Za ten czyn grozi do 3 lat więzienia.

We Włodawie były dwa przypadki naklejania plakatów wyborczych na obwieszczeniach.

- Poszukujemy sprawcy – przyznał policjant.

- Odnotowaliśmy kilka przypadków wychodzenia z kartą do głosowania z lokali wyborczych – podał nadkom. Fijołek. Jako przykład wskazał lokal wyboczy w powiecie bialskim, w którym wyborca pobrał kartę do głosowania, ale zobaczył kolejkę do wypełnienia i postanowił wyjść.

- Po zwróceniu uwagi przez członków komisji wypełnił kartę i wrzucił ją do urny - powiedział policjant.