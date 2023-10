56-latek przyszedł do 33-latki. Kiedyś byli parą, a teraz... Straszne, co jej zrobił

Co tam się stało?

"Czekamy na komisje". Z czego wynikają opóźnienia?

„Na godz. 12 w poniedziałek brakuje nam jeszcze protokołów z 601 obwodów, w tym z 211 z miasta Lublina” – powiedział PAP rzecznik Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie Piotr Czajkowski. Dodał, że do biura OKW cały czas przychodzą przedstawiciele poszczególnych obwodów z protokołami.

Poniedziałek Powyborczy - Marek SAWICKI, Tomasz TRELA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pełnomocnik prezydenta Lublina ds. wyborów Łukasz Mazur poinformował, że do Miejskiej Komisji Wyborczej wpłynęły protokoły z około 20 spośród 211 obwodowych komisji z terenu miasta. Dodał, że miejska komisja rozlicza się z okręgową zbiorczo z całego Lublina.

"Czekamy cały czas na komisje. Być może, jeżeli będziemy musieli czekać, to przekażemy okręgowej komisji pakiet, który mamy i będziemy czekać na pozostałe" – powiedział Mazur.

Zapytany przez PAP pełnomocnik nie wskazał godziny, o której miałoby nastąpić przekazanie protokołów do okręgowej komisji. Mówiąc o przyczynach opóźnień Mazur zwrócił uwagę na długie kolejki wyborców, które w nocy stały przed komisjami. "Niektóre komisje były zamykane o godz. 21, ale w pojedynczych lokalach zdarzyło się, że wyborcy oczekiwali do 23 czy nawet do 24" – wyjaśnił.

Podział okręgów wyborczych w woj. lubelskim

W wyborach do Sejmu miasto Lublin wchodzi w skład okręgu wyborczego nr 6, który obejmuje też powiaty janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki i świdnicki. Z okręgu nr 6 kandyduje m.in. szef MEiN Przemysław Czarnek. Lublin stanowi także jednomandatowy okręg senacki nr 16, w którym kandyduje pięć osób: Mieczysław Konarski (Ruch Naprawy Polski), Marcin Nowak (własny komitet wyborczy), Mirosław Piotrowski (Konfederacja), Lech Sprawka (PiS), Jacek Trela (Trzecia Droga).

Dotychczas na stronie PKW nie opublikowano również żadnych wyników z okręgów senackich nr 17 i 19.

"Cały czas przyjmujemy protokoły z terenu działania okręgowej komisji wyborczej w Chełmie. Czekamy jeszcze na protokoły z delegatury w Białej Podlaskiej i terenu delegatury w Zamościu. Jeszcze nie mamy kompletu. Trudno mi powiedzieć, ile dokładnie jeszcze brakuje. Proszę mi wierzyć, że pracujemy bez przerwy" – powiedziała PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie Marta Krasa-Burak. Jak dodała, na terenie okręgu jest 1072 obwodów głosowania.

Okręg senacki nr 17 obejmuje miasto Biała Podlaska oraz powiaty: bialski, parczewski, radzyński. Z kolei okręg senacki nr 19 obejmuje miasto Zamość oraz powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski.

Zobacz także galerię: W wielu miejscach trzeba czekać nawet godzinę! Tak głosują lublinianie