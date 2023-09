Wybory 2023. Lubelska posłanka opozycji zastraszana przez PiS?

prywatny ogródek na dachu to nie koniec!

Wtorkowego spotkania z dziennikarzami i dziennikarkami być może by nie było, gdyby posłanka z ramienia Koalicji Obywatelskiej (otwiera nową listę do sejmu z okręgu lubelskiego) 16 sierpnia z sejmowej mównicy nie mówiła o kiepskiej sytuacji w Bogdance. Poruszyła m.in. temat rekordowo niskiego wydobycia.

Na reakcję nie trzeba było długo czekać, bo kilkanaście dni później do posłanki przyszły koperty z ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Zawierały przedsądowe wezwania do „zaprzestania naruszania dóbr osobistych i usunięcia skutków naruszeń” i dotyczyły jej wypowiedzi na temat Bogdanki i Azotów. Same wezwania Wcisło odbiera jako próbę zastraszenia i ograniczenia wykonywania mandatu poselskiego, a o kopertach, w których przyszły, wspomnieliśmy nie bez powodu, bo właśnie adres nadawcy wzbudził w parlamentarzystce wątpliwości.

– Pismo w imieniu Azotów dostałam z ul. Nowogrodzkiej, nadawcą jest Prawo i Sprawiedliwość. Pytam: czy zarząd siedziby Azoty Puławy zmienił siedzibę na ul. Nowogrodzką? (…) A może po prostu nie mają na koperty i to jest jedna z tych „sasinowych” za 70 mln zł – mówi parlamentarzystka. – Żądają ode mnie przeprosin, zaprzestania publikowania w mediach społecznościowych, Azoty żądają także 20 tys. zł na rzecz hospicjum – wylicza.

i Autor: JJ kopia koperty zaadresowanej do Marty Wcisło

Pisma, które otrzymała posłanka, nie są pozwami, ale wezwaniami przedsądowymi. Dokument dotyczący Azotów został opatrzony słowem „ostateczne”. Polityczka zapewniła, że nie ma zamiaru przestać wypowiadać się na temat obu spółek (na koszulce miała napis "nie zamkniecie mi ust"), a na popołudnie zapowiedziała udział w proteście pracowniczym w Azotach Puławy.

Warto jednak dodać, że spotkanie się z Martą Wcisło na sali sądowej nie będzie łatwe, bo chroni ją immunitet poselski. Żeby mogła być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za naruszenie dóbr osobistych, musiałaby stracić miejsce w sejmie, chyba że zostanie jej dowiedzione, że sporne wypowiedzi wykroczyły poza sprawowanie mandatu.

Lubelska Gazeta Wyborcza przesłała do zarządu obu spółek pytania dotyczące dalszych kroków w tej sprawie, ale nie uzyskała odpowiedzi.