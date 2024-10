Spis treści

Dzień Wszystkich Świętych 2024

Wszystkich Świętych 2024 to ważna dla wiernych uroczystość. To właśnie tego dnia katolicy oddają hołd świętym zarówno kanonizowanym, jak i tym, których imiona nie są znane. Dla wielu to moment zadumy i refleksji oraz wspominania bliskich, którzy już odeszli.

W tym roku 1 listopada wypada w piątek, więc wśród wiernych zaczyna pojawiać się ważne pytanie, a mianowicie czy tego dnia można jeść mięso. Okazuje się bowiem, że zgodnie z zasadami kościoła katolickiego spożywanie mięsa w piątek jest zakazane.

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość - czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, kanon 1251.

Jednak czy reguła ta obowiązuje również wtedy, gdy w piątek wypada jakieś święto? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Czy we Wszystkich Świętych można jeść mięso? Odpowiedź księdza nie pozostawia złudzeń

Kwestia spożywania potraw mięsnych 1 listopada zastanawia wielu. Na szczęście do całej sprawy odniósł się ksiądz Rafał Bogacki, który jest rzecznikiem Archidiecezji Katowickiej. Duchowny rozwiał wszelkie wątpliwości i poinformował, iż wierni w dzień Wszystkich Świętych mogą spożywać mięso.

1 listopada w Kościele powszechnym obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten ma rangę uroczystości i, zgodnie z prawem obowiązującym w Kościele, wierni nie są zobligowani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Nie jest zatem konieczne udzielenie dodatkowej dyspensy - wyjaśnił ks. Rafał Bogacki, slaskie.eska.pl.

Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść do kościoła?

Wierni zastanawiają się również, czy 1 listopada w piątek z okazji dnia Wszystkich Świętych obowiązkiem jest uczestniczenie we mszy świętej. Okazuje się, że to jedno z dziewięciu świąt nakazanych, co oznacza, że katolicy powinni wówczas udać się na liturgię. Co jednak w sytuacji gdy opuścimy mszę? W takim przypadku uznawane jest to za grzech ciężki.