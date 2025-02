Autor:

"Lubelska Częstochowa" to obowiązkowy punkt dla pielgrzymów. To tu doszło do objawienia!

Okres pielgrzymkowy zbliża się wielkimi krokami i - jak co roku - wielu wiernych uda się na wędrówkę m.in. do Częstochowy. Jeśli jednak szukasz innej lokalizacji, która także spełni twoje duchowe oczekiwania, mamy propozycję. Być może warto pomyśleć nad wyprawą do "Lubelskiej Częstochowy", czyli do położonej w sercu Roztocza, w województwie lubelskim, Radecznicy? To wyjątkowe miejsca na mapie Polski, które w szczególności przyciąga do siebie wiernych, bowiem właśnie tu doszło do objawienia św. Antoniego!

Objawienie św. Antoniego w "Lubelskiej Częstochowie"

Radecznica znana jest głównie jako jeden z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce. Dokładnie tam na wzgórzu zwanym Łysą Górą doszło do objawienia, które zapisało się na kartach historii. 8 maja 1664 roku ubogiemu tkaczowi Szymonowi miał ukazać się święty, który prosił mężczyznę o wzniesienie świątyni. Św. Antoni miał obiecać, iż jeśli obiekt powstanie, odwiedzający doznają licznych łask. Z czasem na miejscu powstała drewniana kaplica i barokowa świątynia, dzięki czemu dziś to jedno z najważniejszych miejsc kultu w regionie.

Z czego słynie Radecznica? Krajobrazy zapierają dech w piersiach

Radecznica zyskała na popularności głównie dzięki objawieniu, lecz na miejsce oprócz pielgrzymów przybywają także turyści, chcący poznać miejscowość oraz jej uroki, których nie brakuje! Bez wątpienia punktem wartym odwiedzenia będzie oczywiście Sanktuarium św. Antoniego, które od 2015 roku nosi tytuł Bazyliki Mniejszej. Dodatkowo miejscowość leży na terenie Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, więc fani spacerów mogą liczyć na piękne widoki.

