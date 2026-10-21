Ukraińcy zarabiają więcej od Polaków? Mowa o różnicy 1500 zł

Ile zarabiają młodzi Ukraińcy w Polsce?

Z raportu przygotowanego przez firmę Deloitte na zlecenie Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wynika, że młodzi mężczyźni z Ukrainy zarabiają w Polsce więcej niż ogół pracujących Polaków w tym samym wieku. Chodzi o osoby między 25. a 34. rokiem życia.

Mediana miesięcznych zarobków netto ukraińskich mężczyzn w tej grupie wynosi około 6800 zł. Dla porównania, wśród ogółu pracujących mężczyzn w Polsce w tym samym wieku jest to około 5300 zł na rękę. Różnica sięga zatem 1500 zł miesięcznie, czyli blisko 28 proc. Dlaczego?

Dlaczego Ukraińcy zarabiają więcej od Polaków?

Na wysokość wynagrodzeń wpływa wiele czynników. Znaczenie ma nie tylko wykonywany zawód, ale również miejsce zatrudnienia, liczba przepracowanych godzin oraz branża, w której pracuje dana osoba.

Jednym z powodów różnicy w zarobkach jest koncentracja pracowników z Ukrainy w dużych miastach. W największych aglomeracjach wynagrodzenia bywają wyższe niż w mniejszych miejscowościach, a to może wpływać na wyniki całego zestawienia.

Znaczenie ma również czas pracy. Osoby podejmujące dodatkowe zmiany, pracujące w nocy, w weekendy lub w nadgodzinach mogą otrzymywać wyższe miesięczne wynagrodzenie. A to właśnie migranci częściej podejmują się dodatkowych zmian, aby zarobić więcej.

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W tych województwach Ukraińców jest najwięcej

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Czy Ukraińcy w Polsce naprawdę zarabiają więcej niż Polacy?

Choć różnica w zarobkach młodych mężczyzn jest widoczna i może zaskakiwać, nie jest ona reprezentatywna dla wszystkich pracowników z Ukrainy. Z szerszych danych dotyczących uchodźców wynika, że ich sytuacja finansowa jest zróżnicowana i zależy między innymi od wieku, wykształcenia, znajomości języka polskiego oraz wykonywanego zawodu.

Formy zatrudnienia Polaków i Ukraińców

Istotne różnice widać również w formach zatrudnienia. Z danych przywołanych w raporcie wynika, że umowę o pracę ma 42 proc. pracujących uchodźców z Ukrainy posiadających numer PESEL UKR. Wśród polskich pracowników odsetek ten wynosi 80 proc.

Oznacza to, że obywatele Ukrainy częściej wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzą własną działalność gospodarczą.