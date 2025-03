i Autor: AWP

Edukacja

Trwa rekrutacja na studia w Akademii Wincentego Pola w Lublinie – świętuj z nami 25-lecie i skorzystaj z nawet 25% zniżki na czesne!

15:45 Materiał sponsorowany

Akademia Wincentego Pola w Lublinie świętuje swoje 25-lecie i z tej okazji przygotowała atrakcyjną ofertę dla przyszłych studentów! W ramach rekrutacji na rok akademicki 2025/2026 nowi kandydaci mogą otrzymać czesne NIŻSZE do 25%! To idealna szansa, aby rozpocząć naukę na prestiżowej uczelni, która łączy nowoczesne kierunki z praktycznym podejściem do edukacji.