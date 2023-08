i Autor: pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

CIEKAWOSTKI

To najczęściej powtarzające się nazwy miejscowości w woj. lubelskim. Sprawdź, czy znasz którąś z tych wsi!

Przeglądając uważnie mapę województwa lubelskiego można dostrzec, że w naszym regionie istnieją wsie, które noszą tę samą nazwę. To, co je odróżnia to powiat i gminy, w których są położone. Jesteście ciekawi, jakie nazwy miejscowości najczęściej powtarzają się na Lubelszczyźnie? Poniżej prezentujemy listę 10 z nich!