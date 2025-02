To jedyne takie uzdrowisko w Polsce. Kuracjusze poczują się tam jak w bajce!

Autor:

Gdzie warto pojechać do sanatorium? Kuracjusze najchętniej wybierają te uzdrowiska

Turnusy uzdrowiskowe od wielu lat cieszą się popularnością. Polacy uwielbiają wybywać do miejscowości uzdrowiskowych, bowiem zazwyczaj to właśnie tam mają okazję odpocząć i podreperować swoje zdrowie. Zdecydowana większość kuracjuszy wyjeżdża do znanych uzdrowisk, czyli do takich miejscowości jak np. Ciechocinek, Świeradów-Zdrój, Augustów czy Kołobrzeg. Pacjenci niezbyt często chcą odkrywać nowe lokalizacje, ponieważ obawiają się, że coś pójdzie nie tak. Czasami jednak warto zaryzykować i udać się do mniej znanych miejsc, które mogą pozytywnie zaskoczyć.

Perła polskich uzdrowisk zaprasza kuracjuszy. To zapomniana lokalizacja

Zapomnianych uzdrowisk w Polsce jest sporo, a jedno z nich znajduje się w województwie lubelskim. Mowa o Nałęczowie, które jest jedynym uzdrowiskiem w naszym kraju o profilu wyłącznie kardiologicznym. Na miejscu leczy się w szczególności chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze czy nerwicę serca.

Historia uzdrowiska sięga końca XVIII wieku, lecz oficjalny status miejscowość uzyskała w 1928 roku. Już lata temu odwiedzający doceniali okolicę Nałęczowa i korzystali z odkrytych tam wód leczniczych, które do dziś są ważnym elementem leczenia pacjentów. Aktualnie uzdrowisko poszerzyło swoją ofertę także o kąpiele aromatyczne oraz można skorzystać na miejscu z basenów termalnych.

Co ciekawego w Nałęczowie? Te miejsca warto odwiedzić

Nałęczów według wielu to miejscowość jak z bajki, która, choć jest uzdrowiskiem, to oferuje także sporo atrakcji odwiedzającym. Będąc więc na miejscu, warto pospacerować, by dostrzec piękno okolicznych krajobrazów oraz udać się w kilka konkretnych miejsc. Co zobaczyć w Nałęczowie? Poniżej przedstawiamy nasze propozycje:

Odrestaurowany Park Zdrojowy

Zabytkowe wille zlokalizowane przy Alei Lipowej

Pałac Małachowskich

Sanatorium Stare Łazienki

Dom Zdrojowy

Muzeum Bolesława Prusa

Dawne Sanatorium Milicyjne

Kościół pw. św. Karola Boromeusza

Wąwóz Głowackiego w "Krainie Wąwozów Lessowych".

