Tak mówi się tylko w Lublinie! Jedynie prawdziwy lubelak zrozumie znaczenie tych słów

Dialekty są nieodłączną częścią języka polskiego. To właśnie one traktują o wyjątkowości danych zwrotów czy też pojedynczych słów, które można usłyszeć jedynie na określonym terytorium. Jak to wygląda na Lubelszczyźnie? Sprawdziliśmy!

„Lubelska gwara”. Te słowa usłyszysz tylko w Lublinie!

Poniżej prezentujemy listę 10 słów, które są charakterystyczne dla „lubelskiej gwary”. Usłyszenie ich przez osoby niemieszkające na co dzień w Lublinie może wprawić je w niemałe zakłopotanie. A czy ty znasz znaczenie tych wyrazów? Oto słowa, które zrozumie tylko rodowity lubelak:

brejdak - brat,

- brat, trajtek - trolejbus,

- trolejbus, przejazdówka - bilet miesięczny,

- bilet miesięczny, parówka - w znaczeniu: podłużna bułka pszenna,

- w znaczeniu: podłużna bułka pszenna, siatka - reklamówka,

- reklamówka, pryta - tanie wino,

- tanie wino, ciapy - obuwie do chodzenia po domu,

- obuwie do chodzenia po domu, kajtnąć się - przejechać się,

- przejechać się, pazłotko - cienka folia, w którą zapakowana jest np. czekolada,

- cienka folia, w którą zapakowana jest np. czekolada, Gelo i Kylo - zdrobniale o Grzegorzu i Krzysztofie.

Oczywiście powyżej skupiliśmy się na najpopularniejszych zwrotach, które można usłyszeć w Lublinie, ale doskonale wiemy, że nie są to jedyne słowa, które występują w „lubelskiej gwarze”. Dajcie nam znać, co wy dopisalibyście do tej listy!