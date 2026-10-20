Stroiki na Wszystkich Świętych 2026. Zobacz, co będzie w modzie w tym roku

Stroiki na Wszystkich Świętych 2026. Jak udekorować grób?

Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy, kiedy tłumnie wyruszamy na cmentarze, by oddać hołd zmarłym. Tradycyjnie na grobach stawiamy znicze i układamy wiązanki, symbolizujące naszą pamięć.

Wiele osób zaczyna przygotowania znacznie wcześniej, starannie czyszcząc pomniki i dobierając odpowiednie ozdoby. Obok klasycznych chryzantem w doniczkach, ogromnym zainteresowaniem cieszą się specjalne stroiki, dzięki którym miejsce spoczynku zyskuje uroczysty charakter. Warto sprawdzić, jakie dekoracje będą królować na cmentarzach w 2026 roku.

Stroiki z chryzantemami to nadal pewny wybór na Wszystkich Świętych 2026

Chryzantemy to niekwestionowany symbol listopadowych świąt, głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji. Z tego względu w 2026 roku nadal będą one stanowić absolutną podstawę w cmentarnych dekoracjach, nie tracąc nic ze swojej popularności.

Występują one w wielu formach – od ciętych, przez doniczkowe, aż po te wplatane w gotowe wiązanki. Zestawienie chryzantem z gałązkami drzew iglastych i ozdobnymi liśćmi pozwala stworzyć harmonijne kompozycje, idealnie pasujące do różnego rodzaju pomników. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z inspiracjami, które mogą pomóc w doborze idealnego stroika na grób.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Stroiki na Wszystkich Świętych. Te będą hitem [ZDJĘCIA]

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Wszystkich Świętych 2026. Oprócz stroików królują znicze i sztuczne kwiaty

Oprócz okazałych stroików, na grobach nie może zabraknąć zniczy, a sklepowe półki już od dłuższego czasu uginają się od ich różnorodnych modeli. Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie, podobnie jak w minionych latach, bardzo chętnie będziemy sięgać po sztuczne kwiaty. Ich główną zaletą jest niezwykła trwałość, dzięki czemu dekoracja przetrwa na cmentarzu przez wiele tygodni, opierając się kapryśnej jesiennej aurze.