Stroiki na Wszystkich Świętych 2026. Zobacz, co będzie w modzie w tym roku

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-20 7:23

Zbliża się 1 listopada, a wraz z nim tradycyjne wizyty na cmentarzach. Wiele osób już teraz planuje, jak udekorować groby swoich bliskich, szukając rozwiązań estetycznych i odpornych na warunki atmosferyczne. Sprawdzamy, jakie kompozycje będą cieszyły się największym uznaniem podczas tegorocznych obchodów.

Stroiki na Wszystkich Świętych 2026. Jak udekorować grób?

Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy, kiedy tłumnie wyruszamy na cmentarze, by oddać hołd zmarłym. Tradycyjnie na grobach stawiamy znicze i układamy wiązanki, symbolizujące naszą pamięć.

Wiele osób zaczyna przygotowania znacznie wcześniej, starannie czyszcząc pomniki i dobierając odpowiednie ozdoby. Obok klasycznych chryzantem w doniczkach, ogromnym zainteresowaniem cieszą się specjalne stroiki, dzięki którym miejsce spoczynku zyskuje uroczysty charakter. Warto sprawdzić, jakie dekoracje będą królować na cmentarzach w 2026 roku.

Stroiki z chryzantemami to nadal pewny wybór na Wszystkich Świętych 2026

Chryzantemy to niekwestionowany symbol listopadowych świąt, głęboko zakorzeniony w polskiej tradycji. Z tego względu w 2026 roku nadal będą one stanowić absolutną podstawę w cmentarnych dekoracjach, nie tracąc nic ze swojej popularności.

Występują one w wielu formach – od ciętych, przez doniczkowe, aż po te wplatane w gotowe wiązanki. Zestawienie chryzantem z gałązkami drzew iglastych i ozdobnymi liśćmi pozwala stworzyć harmonijne kompozycje, idealnie pasujące do różnego rodzaju pomników. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z inspiracjami, które mogą pomóc w doborze idealnego stroika na grób.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Stroiki na Wszystkich Świętych. Te będą hitem [ZDJĘCIA]

Cmentarz z kolorowymi kwiatami i zniczami na nagrobkach. O trendach na Wszystkich Świętych 2026 pisze SE Lublin.
Galeria zdjęć 9

Wszystkich Świętych 2026. Oprócz stroików królują znicze i sztuczne kwiaty

Oprócz okazałych stroików, na grobach nie może zabraknąć zniczy, a sklepowe półki już od dłuższego czasu uginają się od ich różnorodnych modeli. Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie, podobnie jak w minionych latach, bardzo chętnie będziemy sięgać po sztuczne kwiaty. Ich główną zaletą jest niezwykła trwałość, dzięki czemu dekoracja przetrwa na cmentarzu przez wiele tygodni, opierając się kapryśnej jesiennej aurze.

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