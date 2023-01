Śnieżyce przyczyną wypadków na polskich drogach? Tir wjechał w dom w Mojtynach

Do kilku poważnych wypadków doszło w sobotę, 21 stycznia, na polskich drogach. Kierowcom mogły znacząco utrudnić zadanie trudne warunki pogodowe spowodowane intensywnymi opadami śniegu, które cały czas przechodzą nad naszym krajem. Do jednego z najpoważniejszych zdarzeń doszło w we wsi Mojtyny (Warmińsko-Mazurskie) na trasie nr 59, między Mrągowem a Rozogami. Jak informuje PAP, tir wbił się w budynek mieszkalny, a jego kierowca został ranny. - Tir przebił ścianę domu jednorodzinnego i tam się zakleszczył. W domu przebywały dwie osoby, którym nic się nie stało, obecny na miejscu zespół medyków opatruje kierowcę tira - powiedział PAP dyżurny straży pożarnej w Olsztynie. Na razie nie wiadomo, czy budynek, który ma uszkodzoną ścianę, będzie się nadawał do zamieszkania - zdecyduje o tym nadzór budowlany.

Wypadek autobusu w Lubelskiem

Jak informuje PAP, zakończyły się już utrudnienia na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Wandzin (woj. lubelskie), gdzie w nocy z piątku na sobotę, 21 stycznia, z jezdni wypadł autokar z 37 obywatelami Białorusi. Rzecznik KWP w Lublinie, nadkom. Andrzej Fijołek, poinformował, że do wypadku doszło około godz. 1.30. Jak ustalono, kierowca autobusu najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, po czym pojazd zjechał na pobocze i przewrócił się na bok. Autobusem jechało 37 obywateli Białorusi. - Trzy osoby zostały ranne – podała policja, którą cytuje PAP.

Wypadki w Warszawie

Do kilku groźnych zdarzeń drogowych doszło również w Warszawie. Na ul. Marszałkowskiej osobówka wypadł z jedni, po czym rozbiła się na słupie, z kolei na ul. Pułaskiej kierowca uderzył swoim autem w dwa zaparkowane samochody i próbował jeszcze uciekać, ale na piechotę. Najtragiczniejszy w skutkach okazał się natomiast wypadek na drodze ekspresowej S3 w okolicach Skwierzyny, gdzie ok. 40-letni mężczyzna zginął razem ze swoją córeczką po uderzeniu w samochód ciężarowy amerykańskich sił zbrojnych: Mężczyzna z córeczką zginęli na S3! Uderzyli w pojazd amerykańskich sił zbrojnych [ZDJĘCIA].

