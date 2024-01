QUIZ. Sobotnia ortografia. "U" czy "ó"? Przy siódmym pytaniu zrobisz duże oczy

Pan Piotr zaczął nowe życie. Policjantka wyciągnęła go ze stodoły. "Pierwszy człowiek, który poważnie mnie potraktował"

Wskaż poprawną pisownię kultura kóltura kultóra

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem naszym czytelnikom proponujemy tylko z pozoru łatwy test z ortografii! 10 pytań poświęciliśmy przede wszystkim literom "u" i "ó". Która pisownia jest poprawna? Czekamy na wasze wyniki i życzymy powodzenia.